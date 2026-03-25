Este miércoles Universidad Católica se enfrentará a Ñublense por una nueva fecha de la Copa de la Liga donde habrá una importante baja en la oncena titular: Gary Medel, quien se ausentará por primera vez de un partido esta temporada.

El bicampeón de América no viajó a Chillán junto a la escuadra donde se rumoreó que podría deberse a un problema muscular. Pero con el paso de las horas, se decidió que este es el verdadero motivo de la ausencia del Pitbull.

¿Por qué Gary Medel no jugará contra Ñublense?

Según revela Punto Cruzado, el jugador no jugará este miércoles en el partido de Copa de la Liga para tener un descanso, esto debido al extenso calendario que está viviendo la Franja donde lucharán por clasificar a la siguiente etapa de Copa Libertadores.

Gary Medel no jugaría este miércoles contra Ñublense/Photosport

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En este encuentro, el otro jugador que no estará a disposición del técnico Daniel Garnero es Matías Palavecino, quien fue expulsado de la reciente victoria de la UC contra Universidad de Concepción.

El calendario de Universidad Católica en Libertadores

La franja logró su clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores tras terminar en el segundo lugar del campeonato nacional 2026. Tras el sorteo, el cuadro nacional quedó en el Grupo D junto a Boca Juniors, Barcelona SC y Cruzeiro.

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Revisa el calendario completo a continuación

Universidad Católica vs. Boca juniors – 7 de abril

Universidad Católica vs. Cruzeiro – 15 de abril

Universidad Católica vs. Barcelona SC – 29 de abril

Universidad Católica vs. Cruzeiro – 6 de mayo

Universidad Católica vs. Barcelona SC – 21 de mayo

Universidad Católica vs. Boca Juniors – 28 de mayo

En síntesis: