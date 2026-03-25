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¿Por qué Gary Medel no jugará contra Ñublense? Revelan el motivo de su ausencia en Copa de la Liga

Este miércoles, la Franja enfrentará un nuevo partido por Copa de la Liga donde enfrentará a la Longaniza Mecánica.

Por Andrea Petersen

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El jugador será una baja ante Ñublense este miércoles.
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEEl jugador será una baja ante Ñublense este miércoles.

Este miércoles Universidad Católica se enfrentará a Ñublense por una nueva fecha de la Copa de la Liga donde habrá una importante baja en la oncena titular: Gary Medel, quien se ausentará por primera vez de un partido esta temporada.

El bicampeón de América no viajó a Chillán junto a la escuadra donde se rumoreó que podría deberse a un problema muscular. Pero con el paso de las horas, se decidió que este es el verdadero motivo de la ausencia del Pitbull.

¿Por qué Gary Medel no jugará contra Ñublense?

Según revela Punto Cruzado, el jugador no jugará este miércoles en el partido de Copa de la Liga para tener un descanso, esto debido al extenso calendario que está viviendo la Franja donde lucharán por clasificar a la siguiente etapa de Copa Libertadores.

Gary Medel no jugaría este miércoles contra Ñublense/Photosport

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En este encuentro, el otro jugador que no estará a disposición del técnico Daniel Garnero es Matías Palavecino, quien fue expulsado de la reciente victoria de la UC contra Universidad de Concepción.

El calendario de Universidad Católica en Libertadores

La franja logró su clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores tras terminar en el segundo lugar del campeonato nacional 2026. Tras el sorteo, el cuadro nacional quedó en el Grupo D junto a Boca Juniors, Barcelona SC y Cruzeiro.

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Revisa el calendario completo a continuación

  • Universidad Católica vs. Boca juniors – 7 de abril
  • Universidad Católica vs. Cruzeiro – 15 de abril
  • Universidad Católica vs. Barcelona SC – 29 de abril
  • Universidad Católica vs. Cruzeiro – 6 de mayo
  • Universidad Católica vs. Barcelona SC – 21 de mayo
  • Universidad Católica vs. Boca Juniors – 28 de mayo

En síntesis:

  • Gary Medel será baja frente a Ñublense para descansar por el calendario de competencias.
  • Matías Palavecino se ausentará tras ser expulsado ante Universidad de Concepción por Copa de la Liga.
  • La Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors el 7 de abril por Copa Libertadores.
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