Universidad Católica luce con orgullo el Claro Arena. Su nuevo estadio es un lujo y por lo tanto, saben que deben cuidarlo como un tesoro. Por esto, hicieron un especial llamado a sus hinchas.

Mucho lucharon los Cruzados por tener nuevamente su casa. Debieron dejar en el pasado el querido San Carlos de Apoquindo, donde vivieron hermosos momentos, para darle paso al remozado estadio. Los seguidores lo han valorado llenando cada duelo ahí.

El llamado de U. Católica

Universidad Católica ha transformado al Claro Arena en una verdadera fortaleza. De hecho, solo han perdido un encuentro desde su inauguración. Los hinchas se hacen sentir en Las Condes y los dirigidos por Daniel Garnero saben aprovecharlo muy bien.

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Si bien los fanáticos cruzados cuidan su casa, hay una actitud que podría parecer inocente, pero que desde el club no los tiene para nada contentos. Por esta razón, hicieron un importante llamado a radicarlo: el pegar stickers en el recinto deportivo.

“En cada partido el llamado es a cuidar nuestro nuevo estadio y eso implica también evitar conductas de este tipo. No pegues sticker en baños, asientos, barandas o espejos. Cuida el Claro Arena, cuídalo como lo que es: ¡Tu casa!“, indicaron en un comunicado.

La mayoría de los hinchas respaldaron el llamado en los comentarios, mientras otros dieron la idea de habilitar un lugar especial en el estadio para que los hinchas puedan pegar estos stickers. Normalmente estos representan a grupos de amigos o piños, que buscan dejar su huella en los recintos que visitan.

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El próximo partido de Universidad Católica será este miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas, ante Ñublense en condición de visita por la Copa de la Liga. Los dirigidos por Daniel Garnero intentarán conseguir una nueva victoria.

En resumen: