Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa de la Liga

¡Cambio en el arco! La formación de U. Católica contra Ñublense en la Copa de la Liga

U. Católica sale a buscar otro triunfo en la Copa de la Liga. Ahora, enfrenta a Ñublense. Daniel Garnero hace cambios.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Esta sería la formación de U. Católica contra Ñublense
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEEsta sería la formación de U. Católica contra Ñublense

Continúa la acción en la fecha 2 de la Copa de la Liga. Este miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas, U. Católica visita a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún, buscando un nuevo tirunfo en el torneo.

Los cruzados vienen de superar en casa a U. de Concepción en un partido donde tuvieron que remontar y lamentaron la expulsión de Matías Palavecino en el cierre. Ahora van por otros tres puntos.

Para este partido, Daniel Garnero prepara alguna novedades. El DT aún lamenta la ausencia de Fernando Zampedri, afectado por lumbago. Además, tampoco estarán Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena y Jimmy Martínez, sumándose a la baja por suspensión de Palavecino.

Daniel Garnero hace cambios en la formación de U. Católica | Photosport

Daniel Garnero hace cambios en la formación de U. Católica | Photosport

Garnero molesto: DT de la Católica lanza críticas pese a debut con triunfo en Copa de la Liga

ver también

Garnero molesto: DT de la Católica lanza críticas pese a debut con triunfo en Copa de la Liga

La formación de U. Católica contra Ñublense en la Copa de la Liga

Aún así, la novedad más importante en la formación de U. Católica se da en el arco. Y es que Vicente Bernedo se saca los guantes para darle la titularidad a Darío Melo, según adelantó Radio Cooperativa.

La formación cruzada sería con Darío Melo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Cristián Cuevas; Justo Giani, Clemente Montes y Juan Francisco Rossel.

Publicidad

Para esta fecha, la UC llega como único líder de su grupo con tres puntos y su misión es mantenerse ahí. Cabe recordar que solo el primero de la tabla de posiciones avanza a las semifinales de la Copa de la Liga.

Lee también
Así quedó el grupo B tras el empate de Cobresal ante Ñublense
Chile

Así quedó el grupo B tras el empate de Cobresal ante Ñublense

Habla el ex U de Chile autor del golazo de la fecha 7: "No es lo mío, pero..."
Chile

Habla el ex U de Chile autor del golazo de la fecha 7: "No es lo mío, pero..."

Fue a la Roja, su fallecido padre brilló en Chile y grita otro gol: "Cabezazo paraguayo"
Selección Chilena

Fue a la Roja, su fallecido padre brilló en Chile y grita otro gol: "Cabezazo paraguayo"

Mark González apuesta por el rol clave de Arturo Vidal en el futuro
Chile

Mark González apuesta por el rol clave de Arturo Vidal en el futuro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo