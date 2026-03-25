Este entrenador que supo conducir a la Roja al podio del Mundial Sub 17 de Japón en 1993 estuvo muy atento a la consagración de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 de este año. Un torneo que se realizó en Quito, Ecuador. Y que tuvo al Decano con un rendimiento estelar.

Los caturros eliminaron a Palmeiras de Brasil en la semifinal. Y se impusieron a Flamengo, del mismo país, mediante la tanda de penales en el duelo decisivo. Un rendimiento que llenó de expectativas a Chile. Pero no totalmente a Leonardo Véliz, quien atendió el llamado de RedGol.

“En ese tiempo no había ni escuelas de fútbol. Nada. Nos desarrollábamos viendo a los cracks del Cerro Barón en el fútbol amateur. En Valparaíso se trabaja muy mal a nivel amateur. Para qué te digo Wanderers. Ellos licitaron sus divisiones menores al mejor postor”, acusó el Pollo Véliz.

Leonardo Véliz en una ceremonia de Colo Colo. (Juan Eduardo Lopez/Photosport).

Y prosiguió. “No es producto de la institución misma. Leonardo Vinés me lo contó”, aseveró el otrora mundialista con la selección chilena como jugador. Por ende, le dio mucho mérito al director técnico del equipo wanderino: Felipe Salinas, un retirado defensor central titulado de geografía que pasó por el staff técnico de Víctor Rivero en Deportes Limache.

“Lo que hizo es para creer en las divisiones menores. Es un problema estructural. La creencia de los dirigentes de que se puede hacer algo y sacar buenos jugadores. Pero también hay que entregar algo. Tienen que ir no sé cuántas horas antes a entrenar a Mantagua. Esas dificultades atentan con un buen desarrollo”, diagnosticó el Pollo Véliz.

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Profundizó sobre eso. “Veremos cómo tratan el veranito de San Juan. Ahora Reinaldo Sánchez dice que trabaja con jugadores jóvenes. Creo que esto a lo mejor lo despierta. Que tenga un cuerpo multidisciplinario, educación, ayuda alimentaria para los jóvenes”, solicitó Leonardo Véliz.

Reinaldo Sánchez es el presidente de Santiago Wanderers. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

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Ex DT de La Roja Sub 17 pisa el freno por el éxito de Wanderers en la Libertadores

A Leonardo Véliz no le queda claro que el triunfo de Wanderers en la Copa Libertadores necesariamente signifique buenos augurios en la Roja. “Estoy escéptico”, le reconoció el Pollo a Paulo Flores en el diálogo que tuvieron para esta entrevista.

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“En O’Higgins trabajan bien. Aca tenían al Choro Roble. Alternaba entre las divisiones menores y como fusible del primer equipo. Ahora está el Pelado Sorace”, describió Véliz, quien no tiene certeza en torno a un porvenir positivo. Ni siquiera con este título.

Los chicos de Wanderers fueron recibidos como héroes deportivos. (Andres Pina/Photosport).

Pues plantea que “es lo que les gusta a todos: ser entrenador o ayudante del primer equipo. Ahí se las llevan. Ojalá estos cabros aprovechen este relumbrón. Son buenos. En Valparaíso hay muchos cabros buenos”. ¡Y cuánta razón tiene el Pollo en ese análisis de la inagotable cantera wanderina!

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