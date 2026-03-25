Gabriel Castellón sabe que hay amores que nunca se borran y por eso no da más de orgulloso con el equipo de Santiago Wanderers que ganó la Copa Libertadores Sub 20 y marcó un hito inédito para el fútbol chileno. El Flaco guarda hermosos recuerdos del Decano.

Cómo no. Fue el club donde se formó como jugador profesional. Guarda con especial cariño ese 13 de abril de 2014, cuando debutó por Wanderers en esa derrota por 1-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental. El mismo día que los albos ganaron su estrella 30 y la región de Valparaíso había sido azotada por un incendio terrible que dejó 15 personas fallecidas.

Y siente ganas de inflar el pecho por el equipo de Felipe Salinas que venció a Flamengo en la final de América para menores de 20 años. Quizá por el cariño eterno que tiene destinado para Wanderers. Quizá por las ganas que tiene de reivindicar el balompié nacional.

Gabriel Castellón lucha una pelota aérea con Emiliano Vecchio en el Monumental. (Martin Thomas/Photosport).

“Es un orgullo para la gente que trabaja en el club que los chiquillos pudieran representar lo que es Wanderers. Feliz. Le hace muy bien al fútbol chileno”, aseguró Castellón, quien disputó 59 partidos con la camiseta de los caturros. Luego de eso, emigró rumbo a Huachipato, donde fue campeón de la primera división. Este es su tercer año en Universidad de Chile.

Gabriel Castellón no pudo hacer nada ante un remate a quemarropa de Felipe Flores tras un rebote que había dejado el arquero. (Adrian Aylwin/Photosport).

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Castellón defiende al fútbol chileno tras el título de Wanderers en la Libertadores Sub 20

Para Gabriel Castellón, esta consagración de Santiago Wanderers debe ser un estímulo para todos los estamentos del fútbol chileno. “Tanto se habla de que está malo o que no se trabajan las divisiones menores”, acusó el portero de 32 años tras la derrota de Universidad de Chile ante Unión La Calera en la Copa de la Liga.

Y prosiguió con su defensa. “Ellos demuestran que con mucho compromiso se pueden sacar las cosas adelante”, lanzó Castellón. Un mensaje que llama a no achicarse ante los otros países del continente sin razón aparente. La victoria wanderina ante Palmeiras había dejado claro eso.

El triunfo por penales frente al Flamengo lo confirmó. Aunque haya sido en un torneo corto y con un formato que no tiene mucho que ver con la Libertadores para adultos. Con todos los peros, a Castellón le parece que este título inédito para Chile debe ser tomado como un empujón a ir por más. Desde esta tribuna, suscribo.

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