La UC de Daniel Garnero comenzó la fase grupal de la Copa de la Liga con una victoria ante Universidad de Concepción que no dejó para nada contento a un otrora volante ofensivo de exquisita pegada en pelota detenida. “Fue el triunfo y nada más”, le dijo Jorge Contreras a RedGol.

El Coke contestó el llamado de Paulo Flores para analizar lo mostrado por Universidad Católica en ese partido que le ganaron al Campanil por 2-1 y que tuvo su sentencia por un gol de cabeza de Diego Valencia. Por cierto, el centro fue obra de Matías Palavecino.

Pero el ex enganche de Coquimbo Unido fue expulsado a 10 minutos del final. “Le cuesta a Palavecino. No está lo acertado que debiera. Intenta cosas, pero no le resultan. No se le ha visto al nivel que mostró en Coquimbo Unido”, aseguró el Coke Contreras.

Matías Palavecino fue expulsado en el duelo ante el Campanil. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En ese contexto, el ex jugador del U.D Las Palmas de España y el Tampico Madero de México cree que el futuro es poco auspicioso. Sobre todo por el grupo que le tocó a la Franja en la Libertadores: Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

“Es lo que uno piensa. De esa manera, contra un equipo como la U de Conce que recién ascendió, jugando de local le costó bastante. No tiene un referente importante como Zampedri, pero no creo que él resuelva todo lo que falta”, apuntó Contrreas.

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Coke Contreras advierte a la UC de Garnero para la Copa Libertadores

Jorge Contreras tiene claro que la dificultad que encontrará la UC de Daniel Garnero en la Copa Libertadores será ardua. Por eso, no ve muchas posibilidades de tener éxito. Aunque en el fútbol, el pitazo final de la sexta jornada recién marcará el desenlace.

“Todos coincidimos en que les tocó el grupo de la muerte. Hay que mentalizarse para ojalá al menos ser lo más sólido posible de local”, expuso Coke Contreras sobre la necesidad de hacer del hermoso Claro Arena una fortaleza en el torneo de clubes más deseado de América.

Daniel Garnero en el partido ante Universidad de Concepción. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Y reflejó su opinión sobre las opciones Cruzadas. “Es la única posibilidad que permitiría tener opciones de clasificar a la siguiente fase”, sentenció Coke Contreras sobre el Grupo D de la Copa Libertadores de la temporada 2026, donde la UC comenzará en casa frente a Boca.