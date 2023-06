Universidad de Chile pasó por arriba de Universidad Católica en el clásico universitario. Con goles de Nicolás Guerra, Israel Poblete y Darío Osorio, los azules celebraron un 3-0 ante los cruzados en un vacío Santa Laura y escalaron hasta el podio del Campeonato Nacional.

Los 60 minutos del partido mostraron a una incómoda y opaca Católica, que no logró resolver sus dudas en las semanas sin competencia. En la Franja, uno de los apuntados por el bajo partido fue Eugenio Mena, a quien el periodista Cristián Caamaño dedicó duras palabras.

“La U sabía cómo abordar la espalda de Eugenio Mena. Uno podrá decir que ha estado en la selección chilena y que ha sido de lo más regular de Católica, pero todo el esfuerzo que hizo la Católica, la pelea, se lo levantó a la U…”, dijo en los micrófonos de radio Agricultura.

“En la U deben estar, no voy a decir muertos de la risa, pero deben sentir un alivio de ‘por suerte no trajimos a Isla y Mena’. Uno ya se fue y el otro vivió una pesadilla no sólo ayer, viene ocurriendo en muchos partidos. Tiene recorrido largo, pero es regular dentro de una mediocridad”, siguió.

Caamaño no se detuvo ahí. “Qué alivio debe ser para esta dirigencia que se le pegó muy duro por no repatriar a dos jugadores; uno identificado desde la tribuna y otro que jugó en la U en los mejores momentos. Isla se arrepintió de volver a Chile y me imagino que Mena también”, comentó.

“Yo creo que en la U hay una risa diciendo, ‘te reías de nosotros por habernos quitado a Mena y mira en lo que terminó la situación'”, cerró el comentarista deportivo. El lateral izquierdo jugó la totalidad del partido, incluida la media que comenzó en Concepción.