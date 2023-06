La familia cruzada con tragedia tras caer ante la U: “La UC fue una lágrima, los jugadores no le responden a Holan”

Universidad Católica vivió una jornada de pesadilla en el Estadio Santa Laura en la reanudación del Clásico Universitario. En solo 60 minutos de juego la UC recibió tres goles de la U y se llevó una dolorosa derrota que deja muchas dudas pensando en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023.

La familia cruzada se mostró preocupada con el rendimiento del cuadro precordillerano, sobre todo por las pretensiones que tiene el equipo dirigido por Ariel Holan de luchar por el título a nivel local.

Uno que recibió el llamado de RedGol para comentar esta dura caída para la UC fue Jorge Aravena, quien señaló a nuestro sitio que “no tuvimos una sola ocasión clara de gol. Muy mal la UC, de verdad que no me lo esperaba, porque la U no venía jugando bien, pero nos han superado, jugando mucho mejor. Eso hay que reconocerlo”.

El Mortero también tuvo buenas palabras para lo realizado por la U, afirmando que “Nico Guerra es un excelente jugador de fútbol, al igual que Lucas Assadi. Ambos fueron muy importantes en la cancha. Son jugadores de nivel, chilenos que deben jugar. A veces vienen jugadores de afuera pasados de edad o muy limitados, dejando sin opciones a los jóvenes nuestros”.

Por su parte Osvaldo Hurtado sostuvo que “fue una paliza por todo lo ancho. Católica tuvo posesión de balón, pero siendo muy intrascendente, con ninguna pelota con ventaja. Nunca nadie pasó por la espalda en ataque, además con dos volantes jugando la pelota en paralelo. La UC fue una lágrima”.

“El uruguayo Cristián Palacios participó en ambos goles, jugó muy bien. La U apretó bien arriba, donde todos corrieron y metieron, algo que en la UC no hicieron”, agregó el Arica.

En tanto Jorge Contreras opinó que “es preocupante esta caída para las pretensiones de la Católica. Es un resultado que no se lo esperaba nadie, porque además sólo se jugaron 60 minutos de partidos, donde la UC fue ampliamente superada por la U”.

“Esto hace pensar y analizar de qué manera cambiará el rumbo del equipo, porque los jugadores no le están respondiendo a Holan. Algo está pasando”, añadió el Coke.

Para cerrar René Valenzuela lanzó que “yo antes del partido pensaba que era un gran oportunidad de la UC, de enrielar rumbos. Lamentablemente, así como jugó la Católica, no tiene ninguna posibilidad de campeonar”.

“Es lamentable para Holan, pero creo que los dirigentes ya deben estar pensando en otra alternativa. Se le han dado muchas oportunidades y la UC no tiene plantel para estar tan abajo, tiene que estar arriba, peleando el título”, concluyó.

Universidad Católica con esta caída ante la U se quedó estancada con 23 puntos en el quinto lugar del torneo, a cinco unidades de los punteros Cobresal y Huachipato.