Racing de Avellaneda quiere sumar otro chileno en su plantilla luego de contar por años con Gabriel Arias en el arco y tras la reciente contratación de Óscar Opazo en la defensa, teniendo ahora en carpeta al volante Ignacio Saavedra de Universidad Católica.

El formado en San Carlos de Apoquindo lleva varios años en el primer equipo de la UC y no ve con malos ojos dar este salto en su carrera. Así por lo menos lo dejó en claro en su más reciente conferencia de prensa, donde afirmó que tiene en sus planes está el partir en algún momento.

“Obviamente uno también tiene proyecciones. Hay que conversar y de ahí se toma una decisión. Por ahora soy jugador 100% de Universidad Católica. Lo que venga después, se va a hablar y ojalá sea lo mejor para todas las partes”, afirmó.

En ese sentido, el jugador de 23 años sostuvo que “esa situación la tiene que ver el club y mi representante, yo no sé nada y me enfoco en la pretemporada. En su momento sí hubo un interés súper fuerte de Racing que pudo ser, pero ahora no tengo entendido nada”.

Sobre su presente en la UC y lo que se viene en el 2023, sobre todo tras la partida de varios referentes, el formado en casa declaró que “se fueron jugadores y toca asumir. Ya no soy niño, un juvenil, es mi sexto año de profesional y lo asumo como pasos que se van dando”.

Por último y a la hora de analizar las caras nuevas que han arribado a San Carlos, el volante opinó que “Alexander (Aravena) me sorprendió mucho cómo volvió de su préstamo y todo lo que ha avanzado. Me pone contento por ellos (refuerzos) y sé que vienen a aportar”.

Saavedra viene de jugar 37 partidos en la temporada 2022 con Universidad Católica. En total y desde su debut profesional en el 2018 con la UC, el volante acumula 148 duelos con los cruzados.