Ignacio Saavedra es uno de los pilares del tetracampeonato de Universidad Católica. En los últimos años se consolidó como volante central, siendo importante para todos los técnicos que han alternado en la banca de los cruzados.

Sin embargo este año no ha logrado un buen rendimiento y las críticas empezaron a aparecer. Tras fallar el fin de semana pasado en el gol de Everton, el histórico de la Franja Miguel Ángel Neira lo criticó duramente.

"Tiene un gran defecto que no sé cómo no se lo corrigen: el 90% de los balones lo juega hacia atrás, cómo no le dicen juega para adelante. No entiendo los técnicos que no le inculcan eso. En un entrenamiento, una pelota hacia atrás debe ser un castigo", manifestó.

A esas palabras se sumó Juvenal Olmos, campeón como DT y jugador con la UC, asegurando que el juego del Nacho afecta a la rapidez que necesita un elenco como el de Ariel Holan.

"Me pasa que la encuentro un equipo lento, cadencioso. Perdió la explosión. Con todo respeto, creo que Parot, Aued y Saavedra juegan a un ritmo que no lo pueden sostener", manifestó en TNT Sports.

Por lo mismo es que hizo una comparación con el juego del volante central de los cruzados con el Esteban Pavez, que es el alma del Colo Colo puntero.

"Si tú ubicas a Pavez con Saavedra, que son los ejes de sus equipos, por un lado tienes un tipo que quita, aprieta, afirma, que se come su sector. Saavedra cada vez está más tímido, más ensimismado en su juego”, manifestó quien alguna vez fuera Juvedance.

En esa línea agregó que "Saavedra debe estar confundido. Para un volante central lo primero es ser es bueno para quitar, un tipo agresivo, que su presencia se note en mediocampo. Tal vez ha prestado oído a tantos que dicen que tiene que jugar para adelante, que tiene que dar pases-gol".

Finalizó pidiendo que se dedique a ser un perro de presa en la mitad. "El ‘6′ tiene que marcar, eso es respetar roles dentro de un equipo. Un volante central por excelencia tiene que ser un tipo bueno para quitar", contó Olmos.