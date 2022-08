Universidad Católica volvió a exhibir su irregularidad característica del actual torneo y solamente empató con Everton en el Sausalito de Viña del Mar. Resultado que a los históricos cruzados los dejó con gusto a poco, pues el elenco Oro y Cielo jugó con un hombre menos por 50 minutos.

Miguel Ángel Neira, referente de la Franja en los 80 y mundialista en España 82, manifestó su preocupación por lo sucedido. "Esperaba que ganara porque otro resultado no le sirve, no avanza nada en la tabla y está de la mitad para bajo", confesó.

"Se llegó poco, fue un partido discreto. Jugar 50 minutos con un hombre más que no se supo aprovechar muestra el momento de la Católica. La UC ataca muy poco", continuó con su análisis.

Luego le cayó a Ignacio Saavedra, que estuvo flojo en no cortar la jugada antes del tanto ruletero. "Saavedra no puede cometer ese error en el gol de Everton, hazle foul para que no siga el avance de la jugada. Pero en verdad nunca me ha gustado mucho como juega", manifestó antes de explicar las razones

"Tiene un gran defecto que no sé cómo no se lo corrigen: el 90% de los balones lo juega hacia atrás, cómo no le dicen juega para adelante. No entiendo los técnicos que no le inculcan eso. En un entrenamiento, una pelota hacia atrás debe ser un castigo", enfatizó Neira.

Algo similar es lo que vio Osvaldo Hurtado. "No hubo funcionamiento del mediocampo, que te pillen de esa forma, en un equipo que tiene 10 jugadores, es preocupante", indicó el popular Arica.

René Valenzuela, ex defensa de la UC, contó que "la UC debe ir pensando en ajustar su plantel para competir de mejor manera. Con este plantel es difícil que mejore el próximo campeonato", antes de afirmar que el título ya tiene dueño: "Colo Colo está firme, difícil que suelte el campeonato".