El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, no lo pasó bien en la visita del cuadro franjeado a Everton de Viña del Mar. Además de quedar empapado por la lluvia y de su molestia por el pobre empate ante un equipo con diez elementos, el técnico cruzado tuvo una iracunda reacción en la banca.

La segunda temporada de Ariel Holan en Universidad Católica ha comenzado bastante mal, después del aplaudido final de su primera campaña en los Cruzados. El entrenador argentino no ha tardado en repartir las culpas después de un empate ante Everton de Viña del Mar, que se suma a una racha de un triunfo en los últimos cinco partidos.

"El equipo venía en ascenso y es muy difícil evaluar el partido... nos faltó un poco de aplomo, no nos pudimos acomodar en la cancha, no le encontramos la vuelta. Tuvimos las mayores falencias en tomas de decisiones muy puntuales, eso no tiene que ver con la cancha sino con el orden y la disciplina del equipo", lamentó.

Pero antes, durante el partido, el estratega había manifestado su descontento de manera no verbal. Y específicamente después de un desacierto de su equipo, donde expresó su molestia, dio media vuelta y pateó con la pierna derecha una botella ubicada junto a la banca visitante del estadio Sausalito.

Toda la precisión que le faltó a la UC con el balón la tuvo Holan, que remató el envase plástico justo contra el vientre de uno de sus asistentes. El hombre alcanzó a cubrirse a tiempo y el golpe no tuvo consecuencias, pero fue registrado por las cámaras de la transmisión oficial y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Pobre empate de Universidad Católica



Una anotación en el epílogo del uruguayo Gary Kagelmacher maquilló una mala jornada de Universidad Católica ante Everton en el estadio Sausalito. El cuadro viñamarino abrió la cuenta pese a que jugó desde los 37 minutos con un futbolista menos, producto de la expulsión de Álvaro Madrid.

Con este resultado, el tetracampeón comienza a despedirse de la posibilidad matemática de aspirar a un inédito quinto título consecutivo, ya que el líder del Campeonato Nacional, Colo Colo, puede extender su diferencia con la UC a 19 puntos, si derrota en casa a Deportes Antofagasta en el cierre de la jornada dominical.