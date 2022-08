Universidad Católica dejó ir una buena oportunidad de meterse en la parte alta de la tabla de posiciones luego de empatar con Everton con marcador de 1-1, todo a pesar que tuvieron por gran parte del compromiso un hombre más pero debieron luchar hasta el final para irse con un punto de Viña del Mar.

No fue una presentación afortunada para los tetracampeones, que parecen despedirse definitivamente del sueño del penta, y la molestia de su entrenador Ariel Holan quedó evidenciada en conferencia de prensa. "Volvimos a cometer errores infantiles que le dimos la posibilidad al rival que estuviera en partido a pesar de estar en desventaja numérica", dijo.

Luego siguió pidiendo mayor concentración en sus jugadores. "Hay cierto nivel de error que no podemos cometer y vamos a seguir deambulando en la tabla de posiciones y en el rendimiento que es lo que más preocupa. Lo que me preocupa es que sostengamos una estructura de juego, independientemente de las circunstancias como el estado de la cancha", sentenció.

"Creo que el equipo venía en ascenso y hoy es muy difícil evaluar el partido de hoy, nos faltó un poco de aplomo, no nos pudimos acomodar en la cancha, no le encontramos la vuelta. Tuvimos las mayores falencias en tomas de decisiones muy puntuales, eso no tiene que ver con la cancha sino con el orden y la disciplina del equipo", apuntó.

Holan mantuvo su tono y espera que Universidad Católica logre mejorar en este aspecto. "Ese tipo de errores en Primera División no se pueden cometer, tenemos que ser muy autocríticos porque queremos ser competitivos".