Tati Buljubasich pone la pelota al piso con las lesiones en la UC: "Nos preocupa, pero tampoco es un drama"

Universidad Católica ha tenido un año complejo en lo deportivo, donde Gustavo Poyet ha tenido que arreglárselas en más de una ocasión para armar su equipo con ausencias de última hora por lesión.

En total ha sido una docena de jugadores los que a lo largo del periplo 2021 han padecido distintas dolencias, ya sea musculares o de otra índole. Sin embargo, en las últimas semanas el tema se hizo más álgido entre los fanáticos de la franja generando gran preocupación.

Sin ir más lejos, Edson Puch y Luciano Aued quedaron fuera de la revancha por octavos de final de la Libertadores ante Palmeiras a último minuto, creando más ansiedad en los hinchas precorilleranos.

Este jueves en extenso diálogo con Radio ADN, José María Buljubasich, gerente deportivo de la franja, se refirió al álgido tema, poniendo la pelota al piso y llamando a la calma.

"Es difícil hacer evaluaciones cuando llevamos muchos partidos entre 2020 y 2021. Somos el equipo que más partidos ha jugado en el año, con lesiones traumáticas que fuerzan a otras", comenzó diciendo.

"No todas las lesiones en el mismo músculo. (El tema) Nos preocupa, pero tampoco es un drama. Son cosas que pasan", reflexionó el Tati.

Buljubasich apuntó que lo que ha sucedido en la Católica "es una situación especial y se analiza como si fueran períodos normales”.

La franja ha sufrido numerosas lesiones durante el año.

"Tenemos que hacer un análisis que sí creemos que este año hemos tenido muchas situaciones extradeportivas, como las lesiones y el coronavirus", explicó el ex portero.

Por último, Buljubasich comentó la otra situación que preocupa en San Carlos de Apoquindo: la falta de gol. “Si uno no convierte goles porque no genera ocasiones es un problema doble. Cuando uno ve que hay ocasiones que no se generan, da cierta tranquilidad".

"Si uno ve los partidos con Everton y Colo Colo uno se preocupa. Si uno ve el partido con Palmeiras, se queda más tranquilo. Cuando las estadísticas no nos favorecen hay que asumirlas y no dramatizar demasiado", cerró el Tati.