Universidad Católica tuvo un fuerte tropiezo con Gustavo Poyet a inicios del Campeonato Nacional, sin embargo, el arribo de Cristián Paulucci revivió al equipo y actualmente viven un dulce presente, a un suspiro de conseguir el anhelado tetracampeonato.

La franja hizo la tarea ayer ante Huachipato y se quedó con los tres puntos, lo que sumado a la caída de Colo Colo ante Unión Española dejó a los Cruzados con la primera opción de quedarse con el título.

Tras un amargo periodo con el charrúa, Católica logró retomar el rumbo de la mano de Paulucci, algo que Alfonso Parot agradeció y destacó este lunes en rueda de prensa.

"Estoy contento con el rendimiento grupal, pero todavía no conseguimos el objetivo. Este equipo nunca bajó los brazos ni perdió el foco de pelear el torneo. Con la llegada de Cristián (Paulucci) nos liberamos y volvimos a ser el equipo de tiempo atrás", explicó.

De paso, Poncho se refirió a su nivel y también a su eventual continuidad en San Carlos de Apoquindo, dado que su vínculo vence en diciembre.

"Al tener un alza colectiva eso ayuda en lo personal, además (Cristián) Paulucci me entregó la confianza que me faltaba. Me haría feliz continuar... pero no depende de mí", reveló.

Por último, el defensor nacido en la precordillera contó cómo se vivió la jornada de prácticas luego del triunfo ante Huachipato y pensando en lo que viene.

"Hicimos trabajo regenerativo esta jornada y mañana nos meteremos de lleno en Everton, a analizar sus fortalezas y debilidades", contó.

"Hay que jugar ese partido (ante Everton) como una final más, igual que los últimos doce disputados. Esperamos plasmar el buen juego que estamos haciendo", cerró Parot.

La franja es líder de la tabla de posiciones con 65 puntos, por lo que apenas un empate en la próxima fecha ante los Ruleteros les alcanzaría para quedarse con la corona del Campeonato Nacional.