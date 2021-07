Pablo Pozo, hastiado con el mal comportamiento de Gustavo Poyet: "Pésimo, lo único que hace es dañar su imagen"

Uno de los aspectos destacados de la última fecha, aunque para mal, fue el comportamiento del entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet. El uruguayo fue expulsado por reclamos reiterados en la derrota cruzada ante Antofagasta.

Gus ha mantenido una relación tirante con los árbitros en los cuatro meses que lleva en el fútbol chileno. Y Pablo Pozo, ex jefe de los réferis en la ANFP, no tiene otro calificativo. "Me parece pésimo", sentencia en conversación con Redgol.

"La verdad es que con un técnico con experiencia internacional, con todo ese bagaje como jugador y técnico, con todos los pergaminos, uno espera que tiene sea un aporte para el fútbol chileno. Y con este tipo de actitudes, lo único que hace es dañar su imagen", puntualiza.

La curiosidad nace del estreno de Poyet en Chile, cuando criticó los permanentes reclamos de la banca de Colo Colo en la final de la Supercopa. "Me sorprendió que acá en Chile reclaman por todas las jugadas", dijo entonces.

Por eso, Pozo manifiesta su mayor sorpresa: "Hace mucho tiempo incluso lo alabé, en el primer partido, cuando él se horrorizó indicando que se reclama todo, haciendo alusión a la banca rival. Pero entró en el juego en el segundo partido".

El ex mundialista en Sudáfrica 2010 pide mano dura contra "la mala conducta que ha tenido y la forma de tratar a los árbitros. Le escuché un diálogo bien prepotente y peyorativo con el árbitro asistente, y los árbitros tienen herramientas y facultades para tomar cartas", agrega.

Gustavo Poyet es uno de los técnicos con peor comportamiento en el fútbol chileno

Es que el tema trae consecuencias. "Lamentablemente esa mala actitud de los técnicos fuera de la cancha trasciende a los jugadores y se sobrepasan. Debiesen estar mucho más calmados y tranquilos que los jugadores, que están con las pulsaciones mucho más altas y haciendo un esfuerzo físico tremendo", completa Pozo.

Gustavo Poyet acumula cuatro tarjetas amarillas y una roja en una veintena de partidos oficiales que ha dirigido en Chile, incluyendo Supercopa, Campeonato Nacional y la Copa Chile. El domingo tendrá una prueba de fuego en el clásico universitario.