Marcelino Núñez y el duelo de la UC ante Wanderers: "Somos el campeón vigente, todos los equipos juegan con motivación frente a nosotros"

Universidad Católica conoció hace algunas horas a su rival para los octavos de final de Copa Libertadores: el Palmeiras de Brasil. Y aunque la llave será vital para las aspiraciones del equipo, lo cierto es que la UC sigue firme en su filosofía de ir paso a paso y partido a partido, por lo que hoy están enfocados cien por ciento en el duelo del fin de semana ante Santiago Wanderers.

Cruzados y Caturros se enfrentarán este sábado 5 de junio en el estadio Elías figueroa de Valparaíso por la décima jornada del Campeonato Nacional, en un encuentro que estaba originalmente programado para las 18:00 horas, pero que fue adelantado para las 13:00.

Marcelino Núñez, canterano y una de las figuras promisorias de la UC de Gus Poyet, conversó este miércoles en conferencia de prensa, instancia donde se refirió a lo que será el duelo ante los de Víctor Rivero:

"Sabemos que viene complicado Wanderers. Pero los partidos hay que jugarlos. Van a ser noventa minutos y será un lindo desafío. Como equipo queremos terminar de la mejor manera: arriba", explicó.

Núñez agregó que "va a ser difícil. Viendo que somos el campeón vigente del fútbol chileno, todos los equipos juegan con motivación frente a nosotros. Va a ser un partido entretenido".

Respecto a su presente en la UC, donde se ha transformado en prenda de garantía para Gustavo Poyet, Marcelino reconoció sentirse contento:

"Me he sentido muy cómodo. El profe me está dando mucha confianza. lo bueno es que estoy respondiendo bien. Me ha usado en distintos esquemas y posiciones en la cancha y he podido aportar al equipo", reveló.

Por último, la figura del semillero de Universidad Católica habló del duelo venidero ante Palmeiras por los octavos de final de Copa Libertadores, llave que ya tiene días y horarios definidos.

"Es un lindo desafío. En general nos hará bien enfrentar al último campeón de la Libertadores. Nos prepararemos bien para ese lindo desafío", cerró.