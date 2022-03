La incómoda reflexión de Miguel Ángel Neira: "Critican que la U no juega a nada, pero yo creo que la UC está igual"

Universidad Católica no lo está pasando bien. Después de cuatro temporadas de ensueño, coronado por un sólido tetracampeonato, el cuadro universitario no ha podido refrendar su rendimiento y los malos resultados ya representan un registro histórico.

Con cuatro derrotas al hilo, la última este sábado frente a O'Higgins, la UC empalma con la era pre-tetra. Mario Salas era el entrenador la última vez en que la Franja timbró esa mala racha, en 2017, y los históricos comienzan a preocuparse.

Es el caso del mundialista Miguel Ángel Neira, que en diálogo con RedGol manifiesta su inquietud, primero, por los rendimientos individuales: "En la UC hay jugadores con un nivel demasiado bajo, o escandalosamente bajo en el caso de Marcelino Núñez. Malo-malo".

El bicampeón con la Católica en 1984 y 1987 advierte que "lo mismo le está pasando a Diego Valencia y es ahí cuando el entrenador (Cristián Paulucci) no recurre a los cambios".

"En el segundo tiempo fueron puros centros. El que tenía la pelota, la tiraba larga. Así no le puedes ganar a nadie y por eso el gol sólo llegó por un error de O'Higgins. La Católica no levantó, sólo tiró centros ante un equipo que no se podía el físico", reflexiona Neira.

Y qué pasará entre Universidad Católica y Universidad de Chile



El clásico universitario será el estelar de la octava fecha del Campeonato Nacional, a la vuelta de las eliminatorias. Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo y los dos equipos llegan de cuatro partidos sin ganar.

Pese a la localía y balance positivo en los últimos enfrentamientos, Miguel Ángel Neira no se confía de lo que pueda hacer la UC. "Critican que la U no juega a nada, pero yo creo que la UC está igual", sentencia el ex capitán cruzado.

Los dardos ahora apuntan contra el técnico, Cristián Paulucci. "De esto se sale poniendo a los jugadores que pueden aportar algo más, a Clemente Montes, a Gonzalo Tapia. A Buonanotte no lo puede poner de puntero derecho, es perder un jugador", asume el histórico.

En ese sentido, el ex mediocampista cree que el Enano "tiene que jugar de número 10, en su puesto. Porque los que hemos jugado fútbol y en un equipo grande lo sabemos".

"Hoy no sé quién toma las decisiones, si Paulucci o (el ayudante) Jaime Rubilar. Pero no puede ser que el equipo juegue así con el plantel que tiene. Ver a Fernando Zampedri... pohre. Él lucha, pero no hay desborde ni juego asociado para aprovecharlo", completa Neira.