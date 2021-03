Juan Leiva ya es refuerzo cruzado: "Quiero ayudar al equipo a sumar triunfos y títulos"

Juan Leiva ya se puso la camiseta de Universidad Católica, luego de que este sábado fuera confirmado como nuevo refuerzo de la franja de cara a los ambicioso desafíos de club para 2021: lograr el tetracampeonato y hacer un buen papel en Copa Libertadores.

El volante central tuvo un destacadísima temporada junto a Unión la Calera, elenco donde estuvo la mayor parte del año peleando arriba y llegando incluso a ilusionarse con el título del Torneo Nacional, corona que a la postre fue para los Cruzados.

La UC ya había anunciado a mitad de semana un principio de acuerdo para la incorporación del jugador de 27 años, sin embargo, recién este sábado lo hicieron oficial mendiante un video en redes sociales, instancia donde Leiva entregó sus primeras palabras como fichaje de la franja.

"Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de venir acá. (La UC) es una gran institución que viene haciendo las cosas bien hace muchos años, y el interés que han mostrado hacia mí y las ganas de querer traerme me terminaron convenciendo y estoy muy feliz de estar acá", comentó el volante.

En torno a sus características, Juan Leiva detalló: "soy muy competitivo, me gusta mucho ganar. Soy muy aguerrido siempre, me gusta esforzarme, trato de correr hasta que no pueda correr más. Me gusta aportar tanto en ataque como en defensa, así que trato de ser un buen elemento en la cancha para los compañeros".

¡Juan Leiva ya es parte de Universidad Católica! ��



El volante es nuestro nuevo refuerzo 2021 y en su llegada nos habló sobre las ganas de estar ya entrenando junto a La Franja, ¡y agradeció los mensajes de #LosCruzados y #LasCruzadas! ��



¡Bienvenido! ⚪�� pic.twitter.com/Suq9K2y34I — Universidad Católica (@Cruzados) March 6, 2021

El jugador con pasado en Deportes Concepción, Universidad de Chile, Audax Italiano y La Calera, no escondió sus metas personales a cumplir con la camiseta de la UC:

"Mi idea es venir a sumar al grupo, al equipo. Poder jugar, demostrar lo que vengo mostrando hace un par de temporadas y obviamente mejorar. Lo más importante es poder ayudar al equipo a sumar triunfos y títulos par que este equipo pueda ser aún más grande de lo que es", explicó.

Juan Leiva, quien recientemente fue convocado al microciclo de Martín Lasarte en La Roja, aseguró que ha recibido muchísimas muestras de cariño de la fanaticada de los Cruzados:

"Me han llegado muchos mensajes por redes sociales, y la verdad es que es rico y se siente bien llegar a un club donde sabes que te quieren y que te están esperando con ansias, así que estoy contento y ansioso", comentó el volante.

Leiva cerró asegurando que: "voy a dejar todo en cada partido porque soy así, vivo mi vida así, y voy a entregarme por completo en entrenamientos y partidos para poder responder como esperan para poder conseguir muchas cosas".

Universidad Católica tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón del Campeonato Nacional enfrentará a Colo Colo por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports aquí.