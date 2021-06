José Pedro Fuenzalida la tiene clara y revela que prefiere el UC-U antes que Boca Juniors vs River Plate: "El Clásico Universitario es el que más disfruto"

José Pedro Fuenzalida es uno de los referentes más importantes en la historia de Universidad Católica, convirtiéndose de forma reciente en el jugador más ganador del club. Y pese a su pasado en otros equipos nadie discute su calidad de hincha e ídolo, algo que demostró con creces al confesar que el Clásico Universitario le entusiasma más que un Boca Juniors vs River Plate.

Chapita fue injustamente criticado por su calidad de capitán hace algunos meses, luego de que Nicolás Castillo asegurara que alguien con paso por Colo Colo no era merecedor de la jineta. Pero se equivocó, porque el polifuncional jugador demuestra cada día -con actos y palabras- el amor que profesa por los colores.

En diálogo con TNT Sports Fuenzalida, quien vistió la camiseta de los Xeneizes entre 2014 y 2015, realizó una importante confesión, asegurando que el duelo entre la UC y la U le genera más cosas que el clásico más importante de Argentina:

"Me tocó jugar siete clásicos en Boca con River. Sin embargo, el Clásico Universitario es el que más disfruto. Siendo hincha de la UC, me gusta lo que conlleva el clásico acá en Chile", reveló.

Fuenzalida detalló que "vivo mucho más el ambiente como fanático. Aunque allá (Argentina) era otro tipo de nivel".

El referente de la franja aprovechó de recordar su paso por la escuadra bostera, donde militó entre julio de 2014 y diciembre de 2015:

"Ir a Boca fue una gran experiencia. Una decisión que nos costó tomar", comentó agregando que "si mi señora no estaba decidida no me iba. Al final se dio y fue una experiencia muy buena. Jugar en Boca y vivir en Buenos Aires; conocimos mucha gente, fue muy positivo".

Fuenzalida reafirmó su amor: "la Católica es mi vida".

Por último, José Pedro Fuenzalida tomo la oportunidad de reafirmar su amor por los colores de la UC.

"(La UC) Fue parte importante de mi niñez y ahora último sigue siéndolo. Me siento importante en el club y los títulos hablan de eso, pero para mí hay otros ídolos, que están a otra altura", contó.

"Cuando hice el gol a Audax en 2016 sabía que era el gol del campeonato, pude disfrutarlo y era importante salir campeón luego de volver a la UC; y fue una vuelta de mano de todo lo que había pasado luego de mi paso por Colo Colo", cerró Chapita.