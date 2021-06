Matías Dituro raya la cancha: "Ir por el tetracampeonato no quiere decir que descuidemos la Copa Libertadores"

Universidad Católica llegó al receso por Copa América en un cómodo primer lugar de la tabla del Campeonato Nacional, por lo que los objetivos para el retorno son altos. Sin embargo, el arquero del equipo, Matías Dituro, puso los puntos sobre las íes y aclaró de inmediato que aquello no significará dejar de lado otros frente, como la Copa Libertadores.

La UC volvió este jueves a las prácticas bajo el mando de Gustavo Poyet, luego de haber disfrutado de un merecido par de día de descanso antes de volver a la vorágine de las competencias.

Los Cruzados se preparan de la mejor manera para afrontar el segundo semestre, donde deberán encontrar el balance perfecto para hacer un buen papel entre Copa Chile, Campeonato Nacional y Libertadores.

Pasado el mediodía Matías Dituro conversó en conferencia de prensa, donde se refirió a las grandes metas que tiene la franja para este segundo semestre:

"Creo que los objetivos, en este caso, pueden ser paralelos. Ir por el tetracampeonato no quiere decir que descuidemos la Copa Libertadores. Tenemos la ilusión de avanzar, y tenerla no significa que no vamos a pelear en el torneo local", explicó.