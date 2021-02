Facu Imboden candidatea a Pipo Gorosito y Martín Palermo como opciones para asumir la banca de la UC

Universidad Católica se enfrenta, por tercer campeonato consecutivo, a la dura tarea de buscar entrenador, luego de que Beñat San José, Gustavo Quinteros y Ariel Holan decidieran hacer las maletas y partir en búsqueda de nuevos desafíos apenas días tras levantar la copa de campeones. En ese contexto, el histórico Facundo Imboden reveló sus candidatos.

Como era de esperarse, tras la partida de Holan a Santos la danza de nombres para asumir la banca de la UC es extensa: Juan Pablo Vojvoda, Ricardo Lunari, Juan Cruz Real, Miguel Ramírez y Antonio Mohamed son sólo algunos de los técnicos cuyos apellidos han rondado San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, hasta el momento todo se reduce a habladurías y por el momento la directiva de Cruzados no ha llegado a acuerdo con ningún estratega para llenar la banca vacante del tricampeón del fútbol chileno.

Facundo Imboden, querido y recordado ex defensor campeón con la franja en 2005, conversó con Redgol este jueves, entregando su opinión en torno a quién debe reemplazar a Ariel Holan y guiar al equipo en los desafíos locales e internacionales:

"Obviamente que hay nombres de ex jugadores del club que son actualmente técnicos, algunos trabajando, otros no como Pipo Gorosito. Pero siempre han estado esperando la posibilidad de dirigir hoy al tricampeón, que es diferente que agarrar otro equipo que no venga saliendo campeón, porque la confianza de los jugadores está muy arriba y es más fácil", comentó.

El exzaguero de 41 años añadió: "yo lo dije, me lo han preguntado y a mi me gusta Pipo (Gorosito), creo que merece tener una posibilidad por la forma como jugaba él y la forma en que juegan sus equipos".

Pero Néstor Gorosito no es el único candidato que Imboden ve apto para asumir la dirección técnica del plantel, y apuntó a otro argentino: el Titán, que hoy dirige a Curicó Unido.

El Facu cree que la UC debe proponerse ganar la Libertadores o la Sudamericana.

"También me gusta Martín Palermo, que ya conoce el fútbol chileno y está trabajando allí. Me gusta. Ojalá que el técnico, más que el nombre, tenga su tiempo para poder trabajar y plasmar todo dentro de la cancha", reflexionó el Facu.

Además, Facundo Imboden se dio el tiempo de referirse a los desafíos de la franja, en especial a la 'deuda' que se le suele adjudicar a la Católica en el terreno foráneo:

"Ahora eres el tricampeón, obviamente que tienes la obligación de seguir logrando títulos a nivel nacional, pero tienes que dar ese saltito para poder lograr un torneo internacional o por lo menos llegar a jugar la final. Es momento para que el club piense en ganar la Libertadores o la Sudamericana", comentó el ex defensor.

Por último, Imboden se refirió a su presente y a un eventual retorno a la UC: "me encantaría poder volver a trabajar fuera de la línea banca pero dentro del verde césped... ser técnico de las categorías infantiles o llegar a trabajar en un primer equipo sería muy lindo, y si es en Católica mucho mejor".