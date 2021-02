Juan Pablo Vojvoda y su posibilidad de llegar a Universidad Católica: "Me pone orgulloso el campeonato que hicimos con Calera"

Juan Pablo Vojvoda luego de su campaña en Unión La Calera que terminó con la clasificación del cuadro cementero a la próxima Copa Libertadores, es uno de los candidatos para suceder a Ariel Holan en Universidad Católica.

Redgol se puso en contacto con el entrenador argentino y consultado respecto a si le provocaba orgullo que la UC se fijara en él, rehuyó un poco la pregunta.

"Me pone orgulloso el campeonato que hicimos con Calera, lógicamente que el nombre mio está circulando y es verdad, pero más allá de eso yo no puedo decir nada, mi perfil es bajo y quiero mantener eso", aseguró.

Agregando que "muy pocas veces he salido a dar declaraciones y quiero seguir así".

Eso sí, Vojvoda no esconde sus ganas de seguir en el país. "En Chile vi un fútbol que me gustó, que me entusiasmó. Una organización de una liga coherente, que la verdad que hay que reconocerla, donde se terminó un año difícil en medio de una pandemia, jugando cada tres días, pero se llevó adelante", aseguró.

Y en ese sentido el estratega reitera que "yo vi un futbol organizado, que después tiene sus cosas y todos tienen que estar de acuerdo en la selección nacional para que el fútbol chileno siga creciendo, es un campeonato que lo vi bien".