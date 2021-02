Vojvoda y sabrosa reflexión en La Calera: "Si no dije nada cuando me cobraron un penal que no fue, ahora no puedo reclamar"

El pasado sábado Unión La Calera terminó su participación en el Torneo Nacional 2020 con derrota por 2-3 contra Curicó Unido. Los cementeros se desinflaron cuando pudieron quitarle el título a Universidad Católica, pero cierran sacando cuentas positivas con el cupo directo a la Copa Libertadores 2021.

Tras el duelo contra los torteros, el DT de La Calera, Juan Pablo Vojvoda fue consultado por una mano en el área que desestimó José Cabero y el VAR. Las palabras del entrenador dejaron un sabroso análisis.

“No es por caer al árbitro, si no que unificar criterios. Contra Antofagasta nos pasó lo mismo. La honestidad se manifiesta… si a mí me benefician, salir a decir no sé si fue penal o no fue, y me lo cobraron”, dijo a TNT Sports.

Agrega que “ahí estaría con la potestad y el que ahora no me cobraron, lo protesto. Como en algún penal me vi beneficiado, no sé cuál, pero quizás uno que no lo dije, entonces no puedo reclamar ahora ni decir que me perjudicar”.

Vojvoda sentenció que “no creo que haya sido intencional. Pero sí podríamos unificar criterios para establecer qué manos son paneles. Porque si revisan el penal contra Antofagasta fue similar. El VAR recién esta temporada se implementó, tiene las fallas que todo nuevo sistema tiene”.

Tras un gran primera parte, La Calera cierra segundo en la tabla con 57 puntos en 34 partidos jugados con 17 triunfos, 6 empates y 11 derrotas, a la espera del sorteo de la fase grupal de la Copa Libertadores 2021.