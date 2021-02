Lunari y el presente de la UC: "Me da dolor ver que llegan técnicos, salen campeones y dejan tirado al club"

Ricardo Lunari es uno de los nombres que siempre suenan cuando Universidad Católica se queda sin entrenador. Lamentablemente para sus pretensiones y pese a su conocida identificación con la franja, el Cadi jamás ha recibido el llamado de la precordillera para calzarse el buzo de director técnico.,

Beñat San José, Gustavo Quinteros y Ariel Holan dejaron a la UC apenas unos días luego de levantar la copa, sim embargo, en ninguna de esas tres ocasiones -por una razón u otra- el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, se puso en contacto con el exfutbolista y entrenador argentino.

En Redgol tomamos contacto con Lunari para conocer su presente y conocer en profundidad su anhelo de asumir la banca de la Católica, en especial después de que el histórico Charly Vásquez lo postulara como reemplazo idóneo para Holan.

"Sergio (Vásquez) no es de proponer nombres o lo primero que se le ocurre. Es un tipo que sabe de fútbol y no va a tirar mi nombre por casualidad o tratando de hacerle mal a la UC", comentó el Cadi agregando: "él me conoce bien, sabe de mi trayectoria y todo lo que me he ido preparando, más allá de que todavía no he tenido en Chiles las oportunidades que yo hubiera esperado".

Lunari complementó: "no tendría problemas (en llegar a la UC), no creo que me falte capacidad. Lo que pasa es que si Católica jamás en la vida me llama... si Católica al menos intenta un diálogo conmigo, me conoce y me pregunta qué opino, cómo soy o cómo entreno, nunca me van a dar la oportunidad".

El otrora entrenador de elencos como Millonarios de Colombia o Newell's de Argentina, se refirió con sinceridad respecto al sentir que él tiene como seguidor de la franja cada vez que un DT deja la precordillera:

"A uno le da dolor después ver que vienen todos los entrenadores a Católica, sea de donde sea, salen campeón después de una muy buena campaña y lo dejan tirado al club. Eso a mí, como hincha de Católica, me duele muchísimo", comentó.

Lunari asegura sentirse capacitado para asumir en la UC.

El Cadi añadió: "cada vez que se va un técnico campeón y que no prepara al equipo para Copa Libertadores, me duele muchísimo. Y después nos preguntamos por qué no hay éxito en Copa Libertadores. Si no se le da continuidad a un proceso, es muy difícil".

Ricardo Lunari asegura que no hay mucha gente en Chile y en Sudamérica que conozca tanto al público y la institución cruzada, por lo que considera una lástima que no lo tengan en cuenta nunca.

"(Tati) Buljubasich jamás en la vida me llamó ni me dijo 'Ricardo, no te quiero como técnico, pero por lo menos te quiero conocer, cómo trabajas', una cosa así. Nunca lo hizo Buljubasich, nunca lo hizo ningún directivo", reveló.

El Cadi cerró agregando que "lamentablemente pasan los años y jamás en la vida nadie de Católica me preguntó cómo jugaban los equipos de Ricardo Lunari, qué pretendo, cómo me gusta jugar".