El nuevo refuerzo de Unión La Calera abordó el duelo que marcará su reencuentro con su ex club. “El cariño que tengo por Católica no se va a ir nunca, soy hincha”, afirmó.

Diego Buonanotte vivirá una temporada 2023 más que especial, ya que marcará su regreso al fútbol chileno luego de algunos meses en Perú. Unión La Calera apostó por el talento del Enano, quien con 34 años buscará mostrar estar todavía vigente en nuestro balompié.

Sin embargo, habrá un hecho más importante en este año para Diego, y ese será su reencuentro con Universidad Católica, club que quedó grabado en su corazón luego de varias temporadas en San Carlos de Apoquindo desde el 2016 hasta mediados del 2022.

En charla con ADN Radio el atacante adelantó lo que será ese partido entre cementeros y cruzados, afirmando que “falta mucho, por lo que vi en el calendario es un partido muy lejano. Seguramente será un partido raro, con sentimientos encontrados”.

“Pero es parte de nuestra profesión. El cariño que tengo por Católica no se va a ir nunca, soy hincha, pero me toca defender otra camiseta, me debo a este club y nada voy a dar la vida por la camiseta que tengo ahora”, agregó.

A la hora de responder a la opción de festejar un hipotético gol suyo a la UC, el Enano sostuvo que “no creo que lo celebre, no creo que lo haga. Obviamente, pueda hacer tres o cuatro goles, pero por respeto no festejaría un gol, pero a veces no cambia nada si es que lo hiciera o no, no creo que la gente de la UC me deje de querer por hacerlo, me parecería medio tonto”.

Sobre este nuevo desafío en Unión La Calera, Buonanotte señaló que “llegó en el momento justo, el llamado estuvo. Gerardo (Ameli) me contó del club, lo que él busca como DT y va de acuerdo, o se acomoda mucho como pienso yo como jugador, me gustó el proyecto y la idea”.

“Este regreso al país e dio mucho más rápido de lo que imaginé y esperaba, pero acá estamos, contentos, desde el día que me fui era volver en algún momento, se dio en un club nuevo, estamos contentos con mi familia, porque volver a Chile era nuestro deseo”, concluyó.

Universidad Católica y Unión La Calera recién se verán las caras por la fecha 15 de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, en un principio programada para el fin de semana del 20 y 21 de mayo.