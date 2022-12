El ex Universidad Católica tiene ganas de volver a nuestro país, aunque claro, no lo haría para defender una de las camisetas de los clásicos rivales de la UC.

Diego Buonanotte sigue buscando un nuevo derrotero tras cumplir un semestre en el Sporting Cristal de Perú. El argentino nacionalizado chileno tiene ganas de volver a nuestro país, donde en seis años logró hacerse un nombre en Universidad Católica, club que todavía ocupa un lugar especial en su corazón.

El habilidoso atacante afirmó en charla con Directv que hubiese querido jugar toda una vida en Universidad Católica, pero que es una etapa ya cerrada en su vida.

“En Católica todo fue lindo. Hubo momentos en las últimas etapas en donde no me tocaba jugar pero lo disfruté igual que jugando. El mejor momento fue el primer bi campeonato con Mario Salas, el equipo goleaba y jugaba bien”, señaló Buonanotte.

En ese sentido, el atacante fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Colo Colo o Universidad de Chile, sobre todo considerando el raro mercado de pases que estamos viendo en nuestro país, donde Fernando de Paul pasó a Colo Colo, Matías Zaldivia a la U, Eugenio Mena a la UC y Leandro Benegas está a detalles de ser albo.

Con mucha honestidad, Buonanotte sostuvo que “por mis valores, no podría jugar en Universidad de Chile o Colo Colo, me siento muy identificado con Católica. De todas formas para mí es un ciclo cerrado la Católica. Chile está en mis alternativas de destino de no seguir acá (…) Hay varias ofertas pero mi representante se encargará de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile”.

“La liga chilena está en un nivel muy bueno. No puedo decir que la peruana es mejor o peor. A nivel de canchas están mejor, en ese sentido Chile ha ido creciendo. Hoy los equipos peruanos están potenciando mucho a los jóvenes”, agregó.

Sobre lo que fue su experiencia jugando en Perú, el atacante declaró que “fue un cambio grande salir de Universidad Católica. No me arrepiento porque Sporting Cristal es un equipo importante de Sudamérica. Soy profesional y estoy preparado para eso”.

“Omar Merlo me habló muy bien de Sporting y tomé la decisión. Tengo gran amor y cariño por Universidad Católica. Me siento hincha y no descartó la posibilidad de volver a Chile. Me encantaría jugar toda la vida en Católica”, concluyó.

Buonanotte anotó cinco goles en 19 partidos jugados por el Sporting Cristal durante la segunda mitad del 2022.