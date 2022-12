Diego Buonanotte parece haberle puesto punto final a su estadía en Perú. El Enano anotó cinco goles en 19 partidos jugados por el Sporting Cristal, cuadro al que llegó tras un exitoso paso de poco más de seis años por Universidad Católica.

Pero todas las señales indican que el talentoso zurdo nacido en Teodelina el 19 de abril de 1988 busca un regreso a Chile, algo que adelantó en declaraciones que le dio a ESPN. "Me veo viviendo el resto de mi vida allá, siempre dije que es un país maravilloso", afirmó el futbolista surgido de las inferiores de River Plate, quien recibió un llamado del Carlos Mannucci del balompié peruano.

Eso sí, el radar del ex Málaga de España y su entorno está puesto en Santiago. De hecho, busca club para volver a la capital chilena. "Tengo que tomar la mejor decisión y buscar algo que sea compatible en lo familiar y lo deportivo. Como familia nos gustaría volver a Chile, pero no hay certeza de lo que va a suceder", comentó también el pequeño jugador.

Y sus esfuerzos han estado centrados en eso, pues ha tenido conversaciones con varios clubes santiaguinos. Uno de ellos fue Magallanes, que logró el ascenso a la máxima categoría y, además, ganó la Copa Chile 2022. Pero finalmente la Academia no avanzó para fichar a Buonanotte.

Su representante, miembro de la agencia Eleven Talents Group, también movió sus fichas en Audax Italiano. Y, según supo RedGol, este 20 de diciembre hubo conversaciones con Unión Española para que la directiva hispana evalúe la contratación del Enano.

"Yo trato de desconectarme y que mi representante maneje todo. Si es necesario, me va a llamar", dijo en alusión a Leonardo Arpini, el agente que lo asesora. Pero ese llamado todavía no se produce. O al menos no uno que diga 'hay que apurar los trámites para firmar con tal club'. El Enano espera...