El ex Universidad Católica se encuentra analizando su futuro en el fútbol y tiene varias opciones, varias de ellas en Chile.

Diego Buonanotte se ilusiona con volver a Chile: "Me veo viviendo el resto de mi vida allá"

Diego Buonanotte sigue sin tener claro su futuro. Pese a sonar en varios clubes del fútbol sudamericano, el ex jugador de Universidad Católica todavía no tiene claro dónde jugar o si sigue como jugador del Sporting Cristal.

Con el conjunto peruano jugó 19 partidos en los seis meses que lleva. De esos partidos, jugó seis como titular y 13 siendo suplente, continuando con el mismo problema que tenía en Universidad Católica: no poder ser titular. Es por eso que el argentino con nacionalidad chilena no tiene claro si seguir ellos.

Y en Chile, era que no, no le faltan los interesados. Por ahora, se ha revelado que Everton, Curicó Unido y Palestino se han contactado con el jugador para transformarlo en refuerzo de cara al 2023. Sin embargo, desde el propio Perú, más específicamente el Carlos Manucci, también se han interesado.

Incluso sonó que el Curitiba de Brasil también quiere al formado en River Plate. Panorama abierto que Buonanotte busca tomarse con calma. El enano, en conversación con ESPN, señaló que "Ahora estoy viendo que voy a hacer. No lo tengo claro (...) Estoy con unos días de licencia acá en mi pueblo esperando que se resuelva".

Eso sí, el ex UC aclaró que "siempre dije que Chile para mí es un país maravilloso y me veo viviendo el resto de mi vida en Chile. Siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. La realidad es que físicamente y futbolisticamente me encuentro con muchas ganas de jugar al fútbol".

Por último, señaló que "tengo que tomar la mejor decisión y buscar algo que sea compatible en lo familiar y lo deportivo. Como familia nos gustaría volver a Chile, me gustaría, pero ahora no tengo certeza de lo que va a suceder (...) Trato de desconectarme y que mi representante maneje y si es necesario me va a llamar".

Un futuro que debiese resolverse en los próximos días y por ahora el favoritismo corre por volver al fútbol chileno, en lo que sería un verdadero golpe al mercado por parte de alguno de los clubes interesados.