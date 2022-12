Universidad Católica sigue moviéndose con todo en el mercado de pases y este lunes tuvo la presentación de otro de sus refuerzos. Guillermo Burdisso enfrentó a los micrófonos por primera vez como jugador de los Cruzados y en la ocasión aprovechó de elogiar a una leyenda del club como José Pedro Fuenzalida.

El Chapa dejó a los de la franja tras la temporada 2022 y después de años donde llegó a lo más alto. El nuevo fichaje del elenco estudiantil no le perdió la huella al que fuera su compañero en Boca Juniors años atrás y por el que guarda un profundo cariño.

"Todavía no lo hice con Chapita (juntarse), es una cuenta pendiente pero tenemos una gran relación, hicimos una buena amistad en Boca. Me tocaba concentrar con él, le tenía que llevar mates", dijo entre risas.

Aunque tras ello, destacó el pasado en la UC de José Pedro Fuenzalida. "Sé que tiene historia aquí, consiguió grandes cosas y no me sorprende, porque en Boca estuvo a la altura. Es una gran persona, con una gran familia. Lo voy a ver para darle un abrazo y felicitarlo".

Ya hablando del desafío en Universidad Católica, Guillermo Burdisso señaló que "ya conocía la institución, tuve compañeros que pasaron por aquí. Es obvio que Ariel influyó, tuve un paso importante con él en Independiente, eso a uno lo motiva para pelear cosas, que en el fútbol es lo más difícil y más lindo".

"Me encontré con un gran plantel, tanto los más grandes como los más chicos, hay buen nivel. Me sorprendió para bien la calidad futbolística y humana. Agradezco a ellos, porque me integraron al grupo desde el primer día y ya me siento uno más. Hay calidad humana y material para ilusionarse en hacer las cosas bien. Creo que estamos haciendo una buena pretemporada para encarar lo que viene de la mejor forma", agregó.

Guillermo Burdisso también recalcó lo que espera darle a la UC. "Poder ayudar, acoplarme a la idea del técnico, a la institución y familia de Cruzados. Después ayudar dentro de la cancha que es lo primordial, pero también a los más chicos aconsejarlos bien, transmitir tranquilidad en partidos que no son los más normales como en Sudamericana", dijo ilusionado.

Aunque no fue lo único, ya que también destacó el nivel del fútbol chileno. "Creo que es un fútbol competitivo, los clubes que participan internacionalmente siempre hacen una buena copa. Hoy me enfoco en la UC, quiero tratar de conseguir lo máximo posible ya sea en lo local o internacional. Eso es paso a paso, armando el grupo, funcionando. Son varios días de adaptación no solo al DT, sino también a los compañeros. La liga chilena es competitiva, algo que me motivó a venir es que hace poco el club salió tetracampeón y eso no lo hace cualquiera. Salir campeón sería muy lindo".

El sufrimiento de Burdisso con la Argentina campeona del mundo

Guillermo Burdisso fue uno más de los hinchas argentinos que disfrutó con la coronación en el Mundial de Qatar 2022. Eso sí, el defensor fue claro en señalar que las cosas fueron más complicadas de lo esperado.

"Sufrí más de lo que pensaba, creí que sería más tranquilo. Después del último penal ni me emocioné, sino que disfruté porque me puse en la piel de esos chicos que sufrieron y se sacrificaron en estos últimos años. Me puse muy contento", señaló.

Pero no fue lo único, ya que también recordó a los campeones del mundo con los que compartió camarín. "Jugué con Angelito Di María en Rosario Central, era imparable. Después creció mucho, es una buena persona. Con Leo Paredes fue el último que jugué en Boca, que con tres partidos se notaba que era distinto. No duró un campeonato y lo vendieron".

"Con el Papu Gómez también en el sub 20, no perdieron la humildad, son chicos igual a hace 10 años atrás. Me puse feliz por ello y por todos los argentinos que se sacrificaron, lucharon y lo consiguieron", sentenció.