Una de las grandes figuras de los últimos años en el fútbol chileno está de vuelta. Este martes Diego Buonanotte fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo de Unión La Calera de cara a la temporada 2023.

El Enano había dejado nuestro país tras hacer historia en Universidad Católica y partió al Sporting Cristal de Perú. No obstante, después de algunos meses decidió regresar a tierras nacionales para disfrutar de sus últimos años como profesional.

Durante este mediodía el mediocampista tuvo su presentación oficial ante los medios de comunicación, oportunidad en la que se mostró sorprendido por su temprano retorno al fútbol chileno.

"El regreso fue más rápido de lo que esperé, pero las cosas suceden por algo. Tuve un inconveniente en Perú y la única condición que puse fue volver a Chile, lo que se dio rápidamente", señaló el volante de los Cementeros.

Aunque Diego Buonanotte aclaró que su retorno no tiene nada que ver con el contexto político que se vive en Perú. "Fue una decisión del club y no sé por qué se dio así. Siempre tuve la mejor relación con el presidente del club, pero mi salida no tiene nada que ver con la situación del país".

Ya hablando de lo que será la aventura en Unión La Calera, el Enano se mostró entusiasmado. "Físicamente estoy muy bien y voy conociendo a mis compañeros y la idea del entrenador, poco a poco me estoy adaptando. A medida que pasen los días, ya me sentiré al 100 por ciento":

¿Buonanotte le celebra un gol a la UC?

Con su llegada a Unión La Calera, Diego Buonanotte tendrá la oportunidad de enfrentar a Universidad Católica, el equipo del que se enamoró en Chile. Al ser consultado por la opción de anotarle, el mediocampista fue más que claro.

"Todo el mundo sabe del cariño y respeto que yo tengo por Católica, eso no se va a borrar, pero hoy tengo la cabeza demasiado ocupada en La Calera como para pensar en Católica y menos para pensar si a futuro puedo meter un gol. Falta mucho eso, ojalá que si marco, sea el fin de semana ante Cobresal", cerró.