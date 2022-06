El ex defensa y hoy entrenador, Cristián Leiva, palpita el fichaje de Mauricio Isla a Universidad Católica. El Huaso tiene acuerdo con la UC y sólo resta el sí de Flamengo.

El inminente arribo de Mauricio Isla como flamante refuerzo de Universidad Católica tiene a todo el fútbol chileno en éxtasis, o casi todo. El Huaso regresa al país y tendrá su debut en la Primera División nacional luego de partir a Europa si minutos en el primer equipo de la misma UC.

En conversación con el programa De Fútbol se Habla Así de DirecTV Sports, el Flaco, Cristián Leiva, aplaudió la jugada de la Católica.

“La incorporación de Mauricio Isla a Universidad Católica, de concretarse, sería un golazo, uno de los regresos más importantes a la liga chilena en el último tiempo. Llega plenamente vigente, tiene una gran capacidad física y táctica”, dijo Leiva.

Por otro lado, el ex directore técnico de Deportes Iquique y las selecciones chilenas sub 15 y sub 17 puso paños fríos por los resultados de la Roja en la gira por Asia durante el debut de Eduardo Berizzo.

“Los amistosos de la selección eran para que Eduardo Berizzo pudiese ver jugadores, no para ver un funcionamiento. Me parece que aprovechó el tiempo”, expuso, agregando que “nosotros hicimos un gran seguimiento de muchos jugadores que podían ser seleccionados chilenos, que nacieron en Dinamarca, Suecia, Suiza, entre otros. Francis Cagigao ha sido muy receptivo hasta el día de hoy con ese trabajo”.

Por último, Cristián Leiva sentencia revelando que “sé que los caminos se pueden cruzar con la Universidad de Chile. Me formé como entrenador ahí y tuve posibilidades el año pasado, pero el proyecto no concordaba con lo que yo pensaba”.