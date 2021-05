Clemente Montes sueña con forjar su propia leyenda en la UC: "Yo no me creo ni por si acaso Messi"

Universidad Católica logró salir de la pequeña mala racha que arrastraba tras ganarle con autoridad por 3-1 a Nacional de Montevideo en Copa Libertadores, instancia donde la cantera de la franja se lució nuevamente gracias a los aportes de nombres como Diego Valencia, Marcelino Núñez y Clemente Montes, quien se ganó todas las alabanzas.

El talentoso jugador cruzado llegó a las fuerzas básicas de la UC a los nueve años, luego de que su calidad llamara la atención de Hugo Balladares, quien le pidió a los padres de Clemente que lo llevaran a una prueba en el club precordillerano, elenco del cual el joven era hincha y acudía cada fin de semana al estadio a alentar.

Hoy, once años después de aquel día, Montes es una de las figuras más promisorias del semillero de la UC, y tras el partidazo y gol realizado ante Nacional de Uruguay en la Libertadores, llegó a ser comparado con Lionel Messi.

Sin embargo, Clemente Montes tiene los pies en la tierra, y así lo demostró este sábado en díalogo con La Tercera, donde aseguró que no se agranda y que espera forjar su propio camino:

"Con Messi yo encuentro que fue muy innecesario (las comparaciones). Todos sabemos que Messi es el mejor jugador del mundo, un tipo incomparable. Yo no me creo ni por si acaso Messi. No estoy ni en los pies de Messi, ni cerca, pero quiero trabajar para hacer mi propio nombre", explicó.

Montes añadió que "quiero crecer con mis propias características y mejorar las falencias que tengo. Quiero ser un jugador de mi propio estilo. Igual es un elogio, pero es Messi, o sea, no se puede comparar".

Montes, Tapia y Núñez son algunos de los buenos valores de la cantera cruzada.

El canterano cruzado también habló de su amor por Universidad Católica, asegurando que sueña con romper redes con San Carlos de Apoquindo a tope:

"Sí, a muerte. Me encantaba ir al estadio, y ahora que la gente no puede ir, me encantaría ver cómo se sentiría jugar con gente. Ese es mi sueño. Poder jugar con público, con el estadio lleno, y hacer un gol. Imagínate", contó.

En cuanto al alza que mostró la UC ante Nacional, Clemente Montes detalló que "son temas de equipo. Nos unimos mucho y cuando supimos que éramos capaces, ahí marcamos la diferencia. Fue más por eso".

Por lo pronto la UC se alista para recibir este sábado a las 12:00 a Unión La Calera por la séptima jornada del Torneo Nacional, instancia donde esperan sumar de a tres para volver a pelear en la parte alta.

