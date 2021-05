Diego Poyet y el termeo con D'Alessandro en el triunfo de la UC ante Nacional: "Fue un malentendido. Pensé que era lateral para nosotros"

Universidad Católica consiguió su primer triunfo en la presente edición de Copa Libertadores el pasado miércoles, imponiéndose con calidad y buen fútbol a Nacional de Montevideo, duelo donde además Diego Poyet, hijo y asistente técnico de Gustavo Poyet, se robó las miradas protagonizando un tenso cruce con Andrés D' Alessandro.

Los Cruzados lograron enderezar el rumbo en el certamen continental, ganando merecidamente al Bolso con tantos de Fernando Zampedri, Diego Valencia y Clemente Montes, en un partido que tuvo de todo y que terminó con el asistente del DT expulsado por una riña.

Diego Poyet entendía a cabalidad la importancia del partido que estaba jugando la UC, por lo que en un momento del duelo entre Cruzados y uruguayos sacó toda su pachorra y le escondió la pelora a D'Alessandro, generando un fuerte enfrentamiento, que según contó a Sport 890 se trató de una confusión.

"Lo de D'Alessandro fue un mal entendido. Pensé que el lateral era para nosotros porque fue lo que dio el árbitro y le explicaba eso", contó el hijo de Gus Poyet.

El fornido asistente agregó que "me quedé tranquilo porque me expulsaron a mí y no perjudiqué en nada a Nacional".

"Estábamos en una racha mala, y en un club como la UC hace crecer la presión. Necesitábamos de este triunfo por Copa", agregó Poyet.

Por último, el asistente técnico de Gus Poyet en la Católica reveló un momento que da cuenta del compromiso con que él y su padre trabajan desde que arribaron a San Carlos de Apoquindo.

Diego Poyet se fue expulsado desde la banca en el duelo de la UC ante Nacional.

"Hoy me desperté y mi padre estaba a las 7 de la mañana viendo un partido de Unión La Calera, que es nuestro próximo rival", relató.

Universidad Católica retomará su participación en el Torneo Nacional este sábado 8 de mayo a las 12:00 horas, cuando reciba en la precordillera a Unión La Calera por la séptima jornada del campeonato local.

Fox invita a entrar a www.foxsportspremium.cl y agendar todos los eventos de su parrilla (Champions, Copa Libertadores, WWE, UFC, F1, etc) en tu calendario personal, para así no programar reuniones ni nada del trabajo en esos horarios, y ganar premios y un contacto con un ídolo de cada categoría.