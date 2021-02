Batalla se ilusiona con llegar a la UC ante una eventual partida de Dituro: "Me siento capacitado para hacerlo"

Universidad Católica festejó la consecución del histórico y anhelado tricampeonato, sin embargo, ahora llegó la hora de comenzar a pensar en los desafíos venideros, y en ese horizonte apareció el nombre de Augusto Batalla, actual arquero de O'Higgins.

Matías Dituro fue por lejos el mejor portero del Torneo Nacional, por lo que no es de extrañar que los rumores de una eventual partida sean recurrentes. Sumado a aquello, Cristopher Toselli también podría dejar la precordillera, generando un vacío en el arco cruzado.

Augusto Batalla, uno de los nombres que han sonado para reforzar a la UC en aquella posición, se sinceró en TNT Sports respecto a una posible partida de Rancagua para recalar en San Carlos de Apoquindo:

"Me siento capacitado para hacerlo (llegar a Católica), porque es así, por ahí si me preguntaban en otro momento decía que no, que me faltaba crecer, de hecho lo dije antes, pero ahora me siento capacitado y veremos a fin de campeonato cómo se mueve el mercado", aseguró.

El trasandino agregó: "lógicamente, cuando el nombre de uno suena en equipos como Universidad Católica, a uno lo seduce la posibilidad".

De todas maneras Batalla mostró profesionalismo y compañerismo con sus colegas Dituro y Cristopher Toselli, y prefirió no profundizar en el tema mientras ambos sigan en la UC:

"Es el tricampeón del fútbol chileno, va a jugar la Copa Libertadores, pero como dije, no hablo de un club que tiene un arquero. No me quiero meter mucho", comentó.

Batalla se siente halagado de que su nombre suene en la UC.

En el mismo contexto, hace algunos días Juan Tagle, presidente de Cruzados, conversó con Redgol en La Clave, donde habló en específico de los rumores de una eventual salida de Matías Dituro al extranjero y de Cristopher Toselli a un equipo del campeonato chileno.

"No tenemos conocimiento de ninguna oferta concreta con Dituro. Si llegara alguna tendríamos que hablarlo con el jugador", comentó agregando en torno a Toselli que "entendemos que quiere jugar, está inquieto en ese sentido, siempre apoya, ha sido un aporte pese a la situación difícil de tener encima un arquero tan afirmado en la titularidad".

Por el momento Universidad Católica se prepara para el último partido del campeonato, cuando visiten a Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo el domingo 14 de febrero a las 10:30 horas.