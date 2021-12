La Católica visitará a Everton el sábado por la última jornada del Campeonato Nacional, instancia donde una igualdad les basta a los de Cristián Paulucci para gritar campeones. Sin embargo, el panelista de Redgol en La Clave , Cristián Basaure, invitó a los cruzados a no confiarse.

Basaure advierte a la UC: "Está el orgullo del futbolista. Everton no se va a querer regalar"

Universidad Católica está a un suspiro de conseguir el anhelado tetracampeonato, y para lograrlo sólo le basta un empate ante Everton este sábado a las 18:00 horas en la última fecha del Campeonato Nacional.

Los comandados por Cristián Paulucci tiene la primera opción de quedarse con el título, ya que una igualdad ante los ruleteros dejaría a Colo Colo sin chances de pillarlos en la tabla, incluso si los albos ganan su partido ante Antofagasta.

Pese a que el escenario es a todas luces favorable para la UC, el panelista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, advirtió a los de la franja y los invitó a no confiarse de cara al trascendental encuentro en Viña del Mar.

"Está el orgullo del futbolista. Everton no se va a querer regalar por algo obvio; se está definiendo el torneo y se juegan cosas que van más allá del resultado, que tiene que ver con los códigos futbolísticos y la ética profesional", aseguró.

El futbolista retirado explicó que "fácil no va a ser, independiente de que Católica ha dado muestras de la jerarquía que tiene. Yo creo que no termina hasta que termina, frase hecha en el fútbol pero no te puedes confiar"

"Los jugadores de Católica han declarado aquello... el otro día post partido (Diego) Valencia inmediatamente pouso paños fríos, porque saben ellos que el partido hay que jugarlo y ganarlo", agregó.

Por último, Cristián Basaure reflexionó en que los de Paulucci deben enfocarse en conseguir un triunfo y no conformarse con la igualdad.

"Si bien empatando ya está, creo que el especular con el empate no debiese ser un objetivo para Católica, pero sí jugar con los momentos del partido. Seguramente estarán desde el banco en simultáneo diciéndoles cómo va Colo Colo", complementó.

Universidad Católica visitará a Everton este sábado a las 18:00 horas en el estadio Sausalito, donde un empate le permitirá gritar campeón independiente del resultado que obtenga Colo Colo ante Deportes Antofagasta.