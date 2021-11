Universidad Católica llega a la última fecha del Campeonato Nacional con una clara ventaja y ha sacado provecho a cada resbalón de Colo Colo, una situación en la que tienen una gran oportunidad de llevarse el título por cuarta vez consecutiva en caso de sumar tan solo un punto en su visita a Everton.

La llegada de Cristián Paulucci le cambió la cara a un equipo que parecía no tener mayores opciones y ha ganado 13 de sus 12 compromisos. "Solo cayó con Colo Colo en el clásico. Hay una sensación reconocida por el grupo que este hombre le devolvió el alma a un equipo que la tenía extraviada con Poyet", dijo el periodista Rodrigo Herrera en Redgol en La Clave.

Para el panelista del programa todo el escenario es favorable para los fanáticos del equipo precordillerano pues ve que tendrán motivos para celebrar. "Está claro que Viña del Mar el día sábado va a ser cruzado. Fíjate que en Alemania acaban de anunciar que por Covid se juega sin público a partir de esta semana y es una realidad que puede volver al fútbol chileno y aprovechen los Cruzados que seguramente van a ser campeones", puntualizó.

Herrera no cree que el rival signifique mayor problema para la UC. "No podemos descartar al hombre del maletín, si Everton acá está prácticamente de espectador, no se está jugando nada, ¿qué motivación va a tener? Si incluso está a punto de irse Sensini a la Argentina de vuelta a dirigir a Newell's, tienen hasta el entrenador en duda".

Sin embargo, Universidad Católica aún debe hacer el trabajo ante un equipo que ha demostrado tener el nivel suficiente para complicar. "Todavía falta refrendar, un punto el falta a la Católica para ser campeón. Un Everton clasificado a Copa Libertadores, no olvidemos ese detalle", manifestó.