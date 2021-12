Rodrigo Gómez, ex capitán de Universidad Católica y hombre de medios, responde se sube a La Redgoleta para analizar el final del Campeonato Nacional y la proyección de Claudio Bravo para regresar al fútbol chileno, con un dato fresco que pone en carrera al elenco cruzado frente a Colo Colo.

Hace tres décadas fue capitán de Universidad Católica. Hoy es ingeniero y comentarista de actualidad en radio La Clave. Hablamos de Rodrigo Gómez, una voz reconocida en el fútbol chileno, que analiza el reñido desenlace de la temporada 2021, a bordo de La Redgoleta.

Fueron cinco preguntas para Gómez, que van desde el hombre del maletín y la definición del título del Campeonato Nacional, hasta la posibilidad de que el arquero Claudio Bravo regrese al país con la camiseta de Colo Colo... u otro equipo.

- Rodrigo, ¿vendrá el señor del maletín este año?

¿Para Everton? No lo creo. Me parece que Everton ya cumplió su iobjetivo, al clasificar a fase previa de Copa Libertadores como subcampeón de la Copa Chile. El señor del maletín aparece más en los partidos por el descenso. Y además, que aparezca cuando a la Católica le sirven ocho resultados de nueve, me parece un poco arriesgado.

- ¿El título lo pierde Colo Colo, o lo gana Universidad Católica?

Lo gana Universidad Católica. Y Colo Colo comete errores de protocolo gravísimos, que hasta hoy estamos viviendo, hasta hoy existen casos de covid-19 positivos. Me parece que hay dos cosas distintas: ganar doce de trece partidos es una racha muy buena por parte de la UC, que se da con poca frecuencia en el fútbol. Y por otro lado, la irresponsabilidad en los protocolos, que a Colo Colo le pegó fuerte.

- ¿Le sorprende Cristián Paulucci como entrenador de la UC?

Me sorprende gratamente y es un mensaje de que a veces las soluciones y las respuestas están más cerca de lo que uno piensa. A veces están en casa y no lo digo por un entrenador del Fútbol Joven, sino que por el ayudante del entrenador. Otro de los aciertos del Tati (José María) Buljubasich era ponerles un ayudante técnico de la casa a todos los entrenadores que llegaban. Primero fue el Pato (Patricio) Ormazábal y después Paulucci. Creo que hay una lógica que le termina dando réditos a la UC.

- ¿Crees que la UC deba apostar por Claudio Bravo?

No sé cómo estará el presupuesto, cuáles son las pretensiones económicas de Claudio Bravo. Es un arquerazo, hoy queda demostrado en la selección chilena y en el Betis. Y tiene una cercanía muy grande con un director de Universidad Católica. No olvidemos que Felipe Correa hoy es director de Cruzados, después de ser gerente de selecciones en la época de Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi. Entonces, hay una cercanía muy grande y puede ser que eso allane el camino.

- Fuiste finalista de Copa LIbertadores en 1993. ¿La UC debe apostar por la Copa Libertadores este año?

Ojalá que todos los equipos chilenos puedan tener la mejor participación en la Copa Libertadores, pero este torneo cambió porque en mi época eran dos equpos por país. Hoy Argentina y Brasil tienen entre seis y ocho equipos. Es un tema de probabilidades, hoy una buena actuación para un equipo chileno es pasar dos fases, por presupuesto y por probabilidades.