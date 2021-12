Luego de la derrota con Cobreloa en la final del Fútbol Joven ante Universidad de Concepción, Javier Meléndez, el hijo del Kalule, recibió el llamado desde Colo Colo para que regrese al estadio Monumental.

Juega de volante central, igual que su padre, y pertenece a la generación 2002, justo la que ha experimentado más nombres que han subido al primer equipo dirigido por Gustavo Quinteros. Vicente Pizarro, Luciano Arriagada, Jeyson Rojas, Julio Fierro, Bruno Gutiérrez y Danilo Díaz, por nombrar algunos.

"El lunes tengo que volver a entrenar a Colo Colo. Me llamó Ariel Paolorossi, jefe técnico de los cadetes, que debo presentar en el Monumental. Es una buena oportunidad, hay varios compañeros de generación en el primer equipo y no quiero ser la excepción. Me quedan dos años aún de juvenil, jugamos juntos durante muchos años y en inferiores ganamos todo de todo. Y si algún día se da la opción de volver a Cobreloa feliz porque nací en Calama y pertenecí a un grupo muy bueno", contó en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

El Lule, como le apodan, llegó a los 11 años a Colo Colo, donde esta temporada pidió salir a préstamo, porque como familia decidieron acompañar a su padre en su experiencia en el primer equipo de Cobreloa.

"Soy un jugador bien técnico y me favorece lo táctico, la ubicación en cancha y cómo moverme. En eso me parezco harto a mi papá, él me aconseja después de cada partido. Lo que hago bien y lo que hago mal. Es mi espejo. Vemos mucho fútbol, cada fin de semana estamos pegados a la tele", detalló.