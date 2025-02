Durante el pasado duelo de U. Católica ante Audax Italiano, Tiago Nunes estaba suspendido y no pudo entrar al estadio. Por eso, el DT reveló que vio el partido por TV, aunque sin el audio de la transmisión oficial de TNT Sports.

“Es para enfocarme sólo en el partido y no dejarse llevar por ninguna información paralela… Se habla mucho de informaciones que no tienen que ver con el partido. Hablan de sponsors, propagandas. Entonces me enfoco en la imagen para entender qué sucede en el partido”, explicó el DT.

Y desde la señal televisiva festinaron el muteo del brasileño, por lo que en el programa Todos Somos Técnicos respondieron al silenciador que les aplicó el entrenador cruzado.

Ironizan con la medida de Tiago Nunes

Fue Cristián Basaure, quien junto a Claudio Palma compartieron labores en dicho encuentro del lunes pasado, quien le respondió a Tiago Nunes en buenos términos y siempre con el humor del programa TST.

Basaure es habitual en sus análisis tácticos del fútbol chileno.

“Me hago cargo de lo que dije en el partido, que el entrenador tiene que silenciar no me lo tomé personal. Si tiene que enfocarse en el partido, es lógica que un entrenador quiera ver el juego”, dijo el ex defensa.

Fue ahí que el Tigre se cuadró con Nunes y dijo que él también hubiera hecho lo mismo si estuviera jugando, recordando su época vestido de corto. Ahí, el comentarista de TNT Sports dijo que “como futbolista me molestaba mucho ver partidos, había comentaristas que ni se sabian los nombres de los jugadores”.

“No en este canal, recién estaba empezando el canal, había otros programas, no es algo específico. Cuando salgo de la UC a préstamo en Fernandez Vial, hice mi primer gol y no me acuerdo qué canal abierto lo daba. Yo esperando que dieran el gol y ahí dicen ‘el gol de Salamanca’, me quería matar”, recordó.