La salida de Claudio Borghi en TNT Sports sigue sacando ronchas. Esta vez, el propio ex DT de Colo Colo habló de las razones de su adiós y también de cómo quedó la relación con sus ahora ex compañeros.

“No llegué a acuerdo económico. Mi contrato siempre fue por dos años y vencía ahora. No me fui porque me peleara con alguien“, dijo con total sinceridad el Bichi, en diálogo con Lun.

Pero el carismático campeón del mundo con Argentina también se acordó de Johnny Herrera. Es más, el mismo ídolo azul le dedicó emotivas palabras en su adiós agradeciendo “el tremendo respeto que hubo siempre. Feliz de haber compartido contigo, aprendí mucho de ti y eso se lleva para siempre”.

La respuesta poco cariñosa del Bichi a Johnny Herrera

Claudio Borghi aclaró cómo quedó la relación con Johnny Herrera tras compartir el panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports. Pese a las loas del Samurái, el Bichi no fue tan cariñoso en la respuesta.

En relación a los antiguos dichos de Herrera, criticándolo por no citarlo a la selección chilena, Borghi espantó la mala onda diciendo que “no cabía hablar con él de eso. Johnny Herrera era un compañero de trabajo como el resto”.

“Lo respetaba, pero no iba a cenar con él. Johnny es muy hincha de un club y a veces estaba de acuerdo con él y en otras no. Pero nunca nos sentamos a conversar del pasado”, cerró.

Por ahora el DT baraja la posibilidad de volver a dirigir, ya que está radicado en Chile. De paso le cerró la posibilidad a un reencuentro con Herrera y los demás compañeros en TNT Sports.