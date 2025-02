Segunda mitad del año e incluso el mundo del fútbol chileno tiene sus representantes en lo que será el Festival de Viña 2025. Este viernes 21, a las 21:00 horas, se realizará la tradicional Gala del certamen.

Y aunque en un inicio se llevaría a cabo la también Gala del Pueblo, con Brayan Cortés como invitado, finalmente esta se canceló. Por ello, solo la del Festival dirá presente este viernes.

Y dentro de los 250 invitados para la alfombra roja, trascendió que un reconocido rostro del canal TNT Sports fue “bajado” del evento. Esto, pese a sus deseos de ir junto a su pareja, que también pertenece al mundo de la farándula.

Le dicen “no” a conductora de TNT Sports

Por más que tenía el deseo y todo listo para participar de la Gala del Festival de Viña, finalmente Melina Noto no participará del evento y solo su pareja irá a la alfombra roja.

La conductora de TNT Sports no recibió la invitación y según dijo a Fotech su pareja, Pangal Andrade, “no voy con la Meli. No la invitaron, no sé por qué. Yo voy por Paris, que me hizo un ofrecimiento de ir con una ropa reciclada que están sacando, súper linda y están preparando todo”.

“No puedo hacer nada. Juraba que iba a ir con Meli y pregunté hasta el final. Me dijeron que la invitación era personal, está súper triste, quería ir conmigo. A mí no me gustan estas cosas. Pero trabajo es trabajo”, cerró.

Por ahora, la conductora de las noticias en TNT Sports sigue brillando con su espacio durante la tarde revisando la actualidad del fútbol chileno y mundial. Eso, mientras estudia para titularse como periodista.