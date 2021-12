Se acerca el fin del Campeonato Nacional con Universidad Católica con la primera opción para lograr un inédito tetracampeonato en torneos largos. Si la UC suma un punto en Viña del Mar ante Everton, dará la vuelta olímpica por cuarto año consecutivo. Colo Colo, por su parte, viaja a a Antofagasta a jugar con el CDA y debe derrotarlos y esperar una caída de los cruzados en Sausalito para forzar un encuentro de definición.

Obviamente, tanto Colo Colo como la UC jugarán a la misma hora, lo que también se repetirá para la definición del descenso, donde Universidad de Chile necesita imperiosamente derrotar a Unión La Calera para evitar todo riesgo de caer a Primera B. En esa batalla también están Huachipato, que “se mata” con Deportes Melipilla y Curicó Unido, por lo que TNT Sports prepara todo su despliegue para dar cuatro partidos simultáneos tanto el sábado 4 de diciembre como el domingo 5.

La estación en esta pasada dispondrá de todas sus señales, incluyendo la de CNN Chile, que pasará el partido entre Deportes La Serena y Santiago Wanderers el sábado. Chilevisión, en tanto, tendrá en su pantalla el lance entre el Huachipato y Deportes Melipilla, donde los de Mario Salas deben ganar o descenderán. Colo Colo vuelve a TNT Sports 2 y una señal especial en HD que habilitarán los cableoperadores, mismo caso para Universidad de Chile al día siguiente, mientras que Universidad Católica puede dar la vuelta en TNT Sports 3 y HD.

¿Qué canal transmite el final del Campeonato Nacional?

Así será la programación y los distintos canales para la definición del título del Campeonato Nacional por TNT Sports, Chilevisión, TNT y CNN Chile:

Sábado 4 de diciembre - 18:00 horas

Deportes Antofagasta vs. Colo Colo - TNT Sports 2, TNT Sports 2HD y Estadio

Everton vs. Universidad Católica - TNT Sports 3, TNT Sports HD y Estadio

La Serena vs. Santiago Wanderers - CNN Chile y Estadio

Palestino vs. Ñublense - TNT y Estadio

Domingo 5 de diciembre - 18:00 horas

Audax Italiano vs. Curicó - TNT Sports 3, TNT Sports 2HD y Estadio

Universidad de Chile vs. Unión La Calera - TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio

Huachipato vs. Melipilla - CHV y Estadio

Unión Española vs. Cobresal - TNT y Estadio

Tabla de Posiciones