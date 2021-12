Barticciotto golpea la mesa y le baja los humos al tetra: "Católica no fue el mejor equipo del Campeonato, fue Colo Colo"

Universidad Católica logró el anhelado tetracampeonato este sábado tras vencer a Everton en el cierre del Campeonato Nacional. Sin embargo, Marcelo Barticciotto cuestionó el rendimiento del equipo de Cristián Paulucci, asegurando que Colo Colo fue mejor.

La franja bajó su estrella dieciséis en el estadio Sausalito, logrando de paso la histórica marca de ser el primer equipo chileno en sumar cuatro títulos al hilo en torneo largos.

Pese a todo el mérito hay quienes creen que la UC no fue precisamente el mejor elenco del certamen, y así lo confirmo el ídolo albo, Marcelo Barticciotto, esta noche en el panel de ESPN Chile.

"Si tendemos a pensar como piensan todos, que el campeón es el mejor... yo creo que no. No fue el mejor del campeonato la Católica", comenzó diciendo.

En la misma línea Barti explicó que la UC "fue el mejor desde algunas fechas hacia adelante, y quizás en la parte más importante del campeonato... pero a mí me parece que el mejor equipo fue Colo Colo".

"Que no se diga que es porque estoy identificado con Colo Colo, porque ustedes saben que yo lo critico y lo he criticado y he tenido problemas adentro por eso mismo", justificó el campeón de Copa Libertadores.

El ídolo del Cacique insistió: "yo creo que el mejor equipo del Campeonato fue Colo Colo. Pasa que después del clásico con la Católica se cayó y la Católica lo aprovechó".

Barticciotto fue categórico y mantuvo su postura hasta el final, dejando en claro que para su gusto ningún elenco del Campeonato Nacional estuvo por sobre el de Gustavo Quinteros.

"No digo que (los cruzados) no se merezcan ser campeones. Quizás fueron justos campeones, pero el mejor equipo del campeonato fue Colo Colo", cerró.