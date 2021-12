Universidad Católica tocó el cielo con las manos este sábado al derrotar por 3-0 a Everton y conseguir, de la mano de Cristián Paulucci, el anhelado e histórico tetracampeonato en la jornada final del Campeonato Nacional.

Con autogol de Julio Barroso (37') y tantos de Alfonso Parot (48') y Felipe Gutiérrez (85') la franja se quedo con el triunfo y generó una ventaja irremontable para Colo Colo, que por lo demás no pudo ante Antofagasta.

De esta manera la UC bajó su estrella número dieciséis y desató los festejos del pueblo cruzado a través de todo Chile, incluyendo a Paulucci, el estratega que levantó y revivió al equipo tras el amargo paso de Gustavo Poyet.

"Estoy muy contento. En realidad me habían ofrecido una o dos veces (dirigir) en Huachipato y estaba cumpliendo otra función y no correspondía. Me tocó acá (UC), vine y sinceramente tratando de hacer lo mejor con los cuerpos técnicos que me tocó integrar. Estoy muy agradecido. Me ayudaron a formarme", expresó en TNT Sports.

De paso, Paulucci se sinceró en torno a su arrebatada y espontánea forma de ser, lo que le valió el cariñoso apodo de "Pelado Termo".

"Muchos amigos me dicen que no puedo celebrar así. Yo celebro como soy. En la banca, en el campo. Después de caretear no soy. Soy de ir de frente, ser pasional, y me equivoco como todos, pero nunca hago daño", explicó.

En la misma línea el deté siguió abriendo su corazón y agregó que "muchas veces se me sale la cadena, pero con respeto, buscando el bien de mi institución".

"En un momento como este quiero agradecer. A mi hijo, a mi mujer. A disfrutar, esto es soñado (...) Este es un plantel espectacular, dirigentes de primera y un club modelo. Nosotros sabíamos que lo podíamos lograr y estamos muy contentos", agregó.

Por último Paulucci aseguró que aún no es tiempo de conversar si seguirá o no como estratega de la franja. "¿El futuro? Lo único que quiero hacer esta noche y mañana es disfrutar. Tratar de compartir con el staff, que hicieron un trabajo notable.Este club es muy grande por la calidad humana".