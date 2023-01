Universidad Católica afina algunos detalles para ser recibir a Curicó Unido en la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023. Eso sí, los cruzados serán locales en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, pues la cancha del Santa Laura no está en condiciones aptas para la realización del juego que Ariel Holan pretende en el equipo, que en el debut venció por 3-0 a Everton en Viña del Mar.

Franco di Santo tiene una fatiga muscular que ha provocado algunos cuidados para el delantero argentino, uno de los jugadores que los cruzados ficharon en este mercado de pases. Este jueves 26 de enero, el DT trasandino blanqueó gran parte de las negociaciones que ha tenido la gerencia deportiva de Cruzados que encabeza José María Buljubasich.

Todo eso tuvo su razón de ser en la oferta que la UC presentó para fichar a Williams Alarcón. "No puedo hacer referencia individual a un futbolista que no está en el club. Por respeto a Williams, a Calera y a Católica no puedo responder la pregunta en esos términos", aseguró Holan antes de dar muchos detalles en torno a las negociaciones, exitosas y frustradas, que hizo el cuadro precordillerano.

"Los trámites tienen un tiempo, es un país muy ordenado y meticuloso y acaba de salir mi residencia. El cupo de Matías (Dituro) es muy posible, estamos dentro de los tiempos que lleva Chile. Creemos que nos gustaría tener un poco más de paciencia, seguir este proceso que va muy bien y bueno, ustedes saben que la pandemia retrasó los trabajos con los juveniles en todos los países del mundo. En el 2020 fue muy claro porque estaban en la última parte, ya pedían pista. Que la camada que venía atrás no haya tenido torneo en casi un año retrasó el proceso natural de los chicos", dijo en alusión a los juveniles que hoy pugnan por ganarse un lugar en su consideración.

Holan añadió que "por eso digo lo del cupo porque si tengo en casa. Cimbi (Cuevas), gracias a dios, está muy bien. Lo de la rodilla está resuelto, ahora es un tema de ponerse físicamente después que no tocaba el balón desde mayo. Guille (Burdisso) está para empezar a entrenar normalmente domingo o lunes. Es una pena lo de Clemente Montes, pero tenemos a Cimbi también. Estamos bien. Vamos a tomar unos días más para esperar a ver si podemos realmente hacer algo".

Holan revela que Bruno Zuculini estuvo muy cerca de fichar en la UC

Uno de los jugadores que estuvo a punto de vestirse con la camiseta de Universidad Católica fue Bruno Zuculini, quien recibió una buena noticia desde River Plate luego de la salida del Muñeco Gallardo de la dirección técnica. "yo pedí tres futbolistas en este mercado. Pedí a Burdisso, que vino. A Di Santo, que vino. Y a Bruno Zuculini, que tuvo una actitud de un profesional de altísimo nivel", apuntó Holan.

"Justo cambiaban de entrenador. El entrenador se reunió con Tati, Zuculini y un director. Teníamos todo encaminado, excepto que él dejó claro que por la única razón que no vendría a la Católica era si podía seguir peleando el puesto en River. Esa fue la línea de refuerzos que pedí en un trabajo que vamos haciendo en conjunto", marcó también el DT que fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente.

Pablo Galdames, el otro que negoció con la UC: "Quiere tratar de luchar en Italia"

Tal como adelantó RedGol, Pablo Galdames también fue uno de los nombres que apareció en la carpeta de la UC. El volante central no ha tenido mucha continuidad en el Genoa de Italia, que lucha por ascender en la Serie B de aquel país. Pero de todas maneras, declinó del interés que mostró la UC en fichar al mediocampista formado en Unión Española.

El experimentado DT trasandino de 61 años afirmó que "después fuimos hacia Galdames, otro señor con todas las letras. Nos pidió un tiempo porque está en la segunda de Italia y tiene buenas sensaciones y está expectante. Esperamos ese tiempo que nos pidió, tomó la decisión de agradecer mucho la propuesta pero iba a tratar de luchar por lo que había ido a buscar a Italia. Mientras tanto, sale este muy probable trámite de Matías, está todo terminado prácticamente, faltan detalles. Ahí estamos esperando y vamos llevando al equipo de esa manera".

"El presupuesto es finito, no infinito. Tengo que tener la responsabilidad de pedir el refuerzo, nosotros tenemos un acuerdo que siempre hemos respetado, que si yo propongo un futbolista que no está de acuerdo la dirigencia y viceversa. Siempre consensuamos. En ese consenso, tenemos alternativas. Y dentro de eso, insisto con lo del presupuesto, porque las alternativas tienen que ser terrenales. Ahora también, si en el ámbito local no nos inhibe hacer el esfuerzo por un jugador internacional, no hay problema. Pero si sí, seguiremos esperando hasta que se finalice el trámite todo el tiempo que nos da el reglamento", dijo también Holan. ¿Llegará alguien más? Mmm...