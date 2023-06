And Just Like That 2 confirma fecha de estreno con nuevo adelanto

La secuela de Sex and the City llamada “And Just Like That” estrenó su primera temporada en 2021 y nos reveló más de la vida de las icónicas mujeres que marcaron la adolescencia y adultez de muchos.

Debido al éxito de la serie, HBO Max decidió renovarla para una segunda temporada, la que ya tiene fecha de estreno confirmada y estrenó un nuevo adelanto que nos promete grandes sorpresas.

Cada vez más poco

Con un nuevo adelanto que nos entregó más detalles de lo que será la vida de Carrie, Miranda y Charlotte en sus 50, nuevas historias se viven para las amigas en la gran ciudad.

Mientras Carrie continúa superando la muerte de Mr.Big, Miranda busca llevar la relación con Che al siguiente nivel y cuenta con algunos problemas por delante y finalmente a Charlotte le toca lidiar con su hija adolescente.

Con el estreno de este nuevo adelanto se nos confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de “And Just Like That“, la que está fijada para llegar a HBO Max el próximo 22 de junio de 2023.

Vuelve uno de los personajes

Dentro de lasúltimas horas se nos confirmó que uno de los queridos personajes de Sex and the City vuelve en la segunda temporada de “And Just Like That” lo que tiene emocionado a los fanáticos.

Si extrañaste a Samantha en la primera temporada de esta secuela, en este segundo ciclo no tendrás que sufrir tanto al esperar las icónicas frases de su personaje.

Según reporta Variety, Kim Cattrall quién interpreta a Samantha Jones en la serie, filmó una escena en la que su personaje mantiene una conversación por teléfono con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Esto sin duda tiene a los fanáticos más que emocionados ya que la actriz en 2016 había anunciado públicamente que no volvería a interpretar a la empodera publicista, lo que finalmente desencadenó que no apareciera en la nueva temporada.

Hay que recordar que en la primera parte se nos informó que Samantha se mudó a Londres, lo que la tiene separada de sus amigas.