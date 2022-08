La segunda temporada del spin-off de Sex and the City contará con el regreso de un querido personaje. ¡Los detalles!

And Just Like That 2 | ¿Qué personaje de Sex and the City regresará a la segunda temporada?

Este viernes, And Just Like That, la serie de HBO Max, anunció que su segunda temporada contará con el regreso de un querido personaje de Sex and the City.

La producción enfocó sus primeros episodios en Carrie, Miranda y Charlotte y su viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada en sus 50 años.

Todo esto fue sin Samantha, la amada y sexualmente libre cuarta integrante del grupo, luego de que Kim Cattrall declarara hace algunos años que había terminado con el personaje.

¿Qué personaje de Sex and the City regresa a And Just Like That 2?

El personaje de Sex and the City que participará en la segunda temporada de And Just Like That es Aidan Shaw, interpretado por John Corbett, el ex amor de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

De acuerdo a Deadline, Corbett regresará a su papel como el simpático fabricante de muebles en varios episodios de la nueva temporada.

Hace algún tiempo, el productor ejecutivo de la serie Michael Patrick King, explicó que el motivo por el que Aidan no apareció en los primeros capítulos fue porque la serie abordaba las secuelas de la muerte del esposo de Carrie, Mr. Big (Chris Noth).

"Realmente sentí que esto era mucho para Carrie”, expresó. “Esta temporada fue mucho. Queríamos ayudarla a superar [la muerte de Big] y sacarla a la luz; el último episodio se llama 'Viendo la luz'. Queríamos sacarla. [El regreso de Aidan] es una gran historia que todos en casa escribieron y que nunca habíamos tenido la intención”.

And Just Like That 2 todavía no tiene fecha de estreno.