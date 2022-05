El querido personaje de la saga de Sex and the City no participó en el revival de la serie, en HBO Max.

¿Por qué Kim Cattrall no quiso participar en And Just Like That? Actriz explica los motivos de la ausencia de Samantha

Sex and the City regresó a la pantalla con su revival, el cual juntó a las protagonistas de la icónica serie más de una décadas después de los eventos de la segunda película. La producción presentó distintos cambios, sin embargo, el más prominente y el cual dejó una gran vacío en la historia fue la ausencia de Samantha Jones, personaje de Kim Cattrall.

La ausencia de la actriz no sorprendió mayormente a los fans debido a que la intérprete habló en repetidas oportunidades, previo al anunció del reinicio, que ella no regresará a la ficción. Pero eso no significó que los fans no extrañaran a la querida publicista quien es uno de los personajes favoritos de los seguidores.

Tras regresar SATC con la nueva serie en HBO Max titulada And Just Like That, el argumento para la ausencia de Samantha fue explicado en el primer episodio en donde Carrie (Sarah Jessica Parker) y Miranda (Cynthia Nixon) comentan que el personaje de Catrall se fue a vivir a Londres y no habló más con sus queridas amigas, luego de que Carrie la despidiera como su publicista.

Hace pocos días, en una entrevista con Variety, la actriz entregó mayores detalles del por qué no estuvo presente en la nueva entrega y por qué rechazó hacer una tercera película.

¿Por qué Samantha no está en el revival de Sex and The City?

La actriz señaló que inicialmente pensó en participar en la tercera película de SATC, la cual no se filmó, pero todo cambió cuando leyó el guión. En el filme el personaje de Samantha iba a recibir fotos subidas de tono por parte del hijo de Miranda, Brady, de 14 años en ese entonces.

"Es desgarrador", señaló Catrall sobre esa historia. Asimismo revela las historias que le hubiese gustado que tuviera Samantha en la cinta, las cuales no fueron consideradas.

"¿Por qué no puede Samantha, propietaria de su empresa de relaciones públicas? ¿Quizás tuvo que venderla debido a problemas financieros? 2008 fue duro. Algunas personas todavía se están recuperando".

"Tuvo que vendérselo a un tipo que lleva una sudadera con capucha, y ese es el dilema que tiene. Quiero decir que ese es un escenario que estaba un poco fuera de la cabeza de uno de mis representantes, y pensé que era una gran idea. Eso es un conflicto. En lugar de un niño menor de edad...", expresó.

Algunas de las tramas de la cinta fueron incluidas en AJLT, como por ejemplo la muerte de Mr Big. "La serie es básicamente la tercera película. Así de creativo fue", dijo Cattrall

De igual manera señala que jamás la invitaron a ser parte de la nueva serie, pero incluso si los productores se lo hubiesen pedido, ella se habría negado.

"Nunca me pidieron que fuera parte del reinicio. Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré como todos los demás: en las redes sociales".