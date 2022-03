Carrie, Miranda y Charlotte estarán de regreso para una nueva temporada de And Just Like That. Esto es todo lo que se sabe hasta ahora.

And Just Like That | La secuela de Sex and the City fue renovada para una segunda temporada en HBO Max

Es oficial. Se acaba de confirmar que la secuela de Sex and the City, And Just Like That fue renovada para una segunda temporada en HBO Max. La nueva entrega traerá de regreso a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, en sus papeles de Carrie, Miranda y Charlotte, pero también como productoras ejecutivas.

La primera temporada de la serie terminó a principios de febrero y las pocas novedades respecto de una nueva entrega hicieron creer que una siguiente parte de la serie no vería la luz. Sobre todo ante las críticas de ciertos sectores, que aseguraban que la serie había perdido la esencia de Sex and the City, sobre todo con la ausencia de Samantha. Eso, sumado al rechazo que había estado generando en parte de los espectadores el personaje de Che, interpretado por Sara Ramírez.

Pero eso ya es cosa del pasado, porque todo indica que hay And Just Like That para rato.

Cabe recordar que el final de la primera temporada dejó varios cabos sueltos, como el nuevo podcast de Carrie y su más reciente interés amoroso, Franklin.

"Nos ha encantado la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto. Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King (showrunner) y nuestros maravillosos guionistas, productores, reparto y equipo han realizado para llevar estas historias a la pantalla. No podemos esperar a que los fans vean lo que les espera en la segunda temporada", dijo la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey.



¿Cuándo se estrena la And Just Like That?

Considerando que hace solo unos minutos se confirmó que And Just Like That fue renovada para una segunda temporada, es muy reciente para saber cuándo se estrenará. Por tanto, habrá que esperar a la confirmación oficial para hablar de fechas.

De momento, el elenco de la serie ha reaccionado al anuncio a través de sus redes sociales, agradeciendo a los fanáticos por hacer posible la renovación.